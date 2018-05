Alejandro Altamirano:"Para subir hay que ganar ante jugadores que los veremos pronto en 1ª y 2ª"

El Yeclano se juega el domingo (18.45 horas) en La Constitución el ascenso a Segunda B. Después del 0-0 de la ida ante el Atlético Malagueño, los de Alejandro Sandroni necesitan ganar.

En tiempos de crisis para el fútbol humilde, Alejandro Altamirano Sandroni persigue el ascenso a Segunda B con su Yeclano Deportivo haciendo de la prudencia, el trabajo exigente y la identidad de club su peculiar y revolucionaria filosofía futbolística.

¿Cómo afronta el equipo el partido del domingo?

Con muchísima ilusión y ganas, pero a la vez con mucho respeto. Queremos crecer y mejorar el partido del domingo porque esperamos la mejor versión del Malagueño. Tenemos que ser un equipo competitivo y adaptarnos a todas las circunstancias emocionales que puedan suceder en el partido. Lo que sí esperamos es que La Constitución esté llena con el apoyo de los grandes días de la afición de Yecla.

¿Qué teme más, la euforia de la afición o las características del filial del Málaga?

No tememos nada, respetamos a todo el mundo. La eliminatoria está casi al 50% aunque al Malagueño le vale la victoria y el empate, y eso es un factor importante teniendo en cuenta que solo una vez ellos se han quedado durante esta temporada sin marcar gol durante dos partidos consecutivos, por lo que nos lleva a pensar que necesitaremos al menos dos tantos. El equipo tiene que estar preparado de que jugamos con un rival cuyos jugadores los veremos muy pronto en Segunda o en Primera División.

Tras el buen 0-0 de la ida reivindicaba el respeto al grupo XIII. ¿Da más competitividad en la liguilla un grupo igualado como el murciano?

Creo que el grupo murciano, que lo conozco por mi experiencia como jugador y entrenador, es competitivo y para ser primero es muy complicado porque hay muy buenos jugadores y entrenadores. Lo que sucede es que en el play off no te garantiza nada de las estadísticas de la liga regular, sino que se basa casi siempre en pequeños detalles. Todas las temporadas el papel de los equipos murcianos suele dar con algún ascenso y buenas participaciones, y este año no puede ser menos.

¿Va a poder jugar Iker Torre?

Decidiremos a última hora si está. Iker es un jugador tremendamente importante para nosotros porque es el máximo goleador y porque hace un trabajo para el equipo tremendo. Pero la filosofía de esta temporada es que jugarán los que estén al 100% y no va a ser una excepción porque esa es una de las grandezas de esta plantilla.

Si no se lograra el ascenso, ¿sería fracaso o decepción?

Nunca puede ser un fracaso o una decepción una temporada en la que hemos sido campeones. De hecho, nos hemos ganado la posibilidad de tener una segunda oportunidad, pero nuestro objetivo es prescindir de ella. Estamos centrados ahora mismo en ser competitivos y en lograr la victoria que nos dé el ascenso el domingo.

¿Cree que el Yeclano podría consolidar un proyecto en Segunda B sin inversores externos y apostando por la cantera?

El Yeclano claro que puede consolidar un proyecto en Segunda B sin inversores externos precisamente por la gran identidad que tiene como club. Pero para ello hay que seguir creciendo en todos los sentidos, no en que venga un jugador concreto o de cuestión de dinero, sino de que el club siga acercándose al pueblo. Hay una escuela de 300 niños, hay una relación muy buena con el resto de clubes de fútbol base y se han hecho campañas. Probablemente el salto de Tercera a Segunda B es el más grande entre categorías, el presidente lo sabe y soy un convencido que esta identidad diferenciada y un trabajo meticuloso el Yeclano lo puede hacer seguro. Pero al igual que el equipo tiene que crecer para poder ganar el domingo, el club tiene que crecer para jugar en Segunda B.