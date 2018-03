"García de la Vega es el dueño del Real Murcia; los papeles son muy claros"

"No he recibido ninguna notificación oficial de que la otra parte haya acudido a los tribunales", añade el letrado del bufete Ruiz Huerta&Crespo

Mauricio García de la Vega prefiere guardar silencio después de conocer los últimos movimientos de Raúl Moro. El empresario mexicano no quiere entrar en guerras y se agarra al comunicado que la web del Real Murcia lanzó el pasado miércoles y en el que se hacía oficial que el representante de jugadores había ejecutado una cláusula del contrato de cesión para hacerse con el paquete accionarial del expresidente murcianista y convertirse en el dueño del Real Murcia.

Tras ese golpe de la mesa, que dejaba al centroamericano como propietario del club grana, Raúl Moro, impulsado por un Deseado Flores que sabe que con el mexicano en Nueva Condomina sus horas en el club están contadas, ha vuelto a la escena. El lunes emitía un comunicado en el que decía que había acudido al notario para revocar el contrato de cesión que se firmó en diciembre y que se alargaba hasta junio de 2019, y ayer martes atendía a los medios de comunicación en la plaza de Nueva Condomina asegurando que había llegado a un acuerdo con un nuevo inversor que incluso ya había abonado el pago de una nómina.

La reacción del extremeño no ha modificado los planes de Mauricio García de la Vega, que ayer trabajaba con normalidad en las oficinas de Nueva Condomina. Aunque el empresario mexicano prefiere guardar silencio y evitar entrar en guerras para no seguir agrandando una situación grotesca y que está manchando la trayectoria del propio Real Murcia, esta redacción ha contactado hoy mismo con el abogado del representante centroamericano.

Alfonso León Lleó, del bufete valenciano Ruiz-Huerta&Crespo, se mostraba sorprendido por la cantidad de rumores que están surgiendo en los últimos días y defendía que lo único válido es el comunicado que se lanzó el pasado miércoles y en el que se confirmaba que Mauricio García de la Vega es el nuevo propietario del Real Murcia. "Nosotros nos ceñimos a ese comunicado", indicaba en declaraciones a este diario, para añadir que esa nota "se mantiene en vigor independientemente de todo lo que está surgiendo alrededor". Al ser preguntado si ahora mismo De la Vega se el máximo accionista del club, su respuesta ha sido contundente: "Sí".

Alfonso León, miembro del bufete de abogados que ha asesorado a Mauricio García de la Vega desde que aterrizó en Murcia y que se ha encargado de supervisar todo un proceso que comenzó con la firma del contrato de cesión de las acciones de Raúl Moro allá por el mes de diciembre, se mostraba "sorprendido" por la aparición de las noticias que ha lanzado Raúl Moro y su entorno, aunque reitera que nada ha cambiado y que ellos siguen trabajando en la misma línea. "No sé de dónde salen ni la base en la que se sustentan. Entiendo que la labor de los periodistas es recoger sus declaraciones, pero teniendo los papeles en la mano todo son rumores infundados".

El abogado del bufete Ruiz-Huerta&Crespo se mantiene firme al señalar que "el proceso está concluido. Mauricio García de la Vega es el accionista mayoritario del Real Murcia. Con el contrato en la mano, todo es negro sobre blanco". "Los papeles están muy claros", reitera, para además indicar a esta redacción que, pese a todos los movimientos mediáticos de Raúl Moro y sus colaboradores, "nosotros no hemos recibido ninguna notificación oficial que indique que ellos han acudido a los juzgados para denunciar la situación que consideran que no se está ajustando al contrato". "Por vía oficial no hay nada", añade.

"La idea de Mauricio García de la Vega es llevar a cabo una gestión profesional, y en eso estamos trabajando ahora", dice el letrado del bufete valenciano, que concluye indicando que ahora mismo solo falta que el Consejo Superior de Deportes dé el visto bueno al traspaso. "Ya hemos enviado toda la documentación para cumplimentar el último trámite. Si todo está bien se dará el visto bueno en cierto plazo, aunque si no hay problemas no tienen ni que pronunciarse".

Desde que llegó a Murcia para asumir el control del Real Murcia, Mauricio García de la Vega ha contado con el asesoramiento jurídico del bufete Ruiz-Huerta&Crespo, con sede en Valencia. El abogado encargado de llevar todo el caso ha sido Alfonso León, que es experto en legislación deportiva a nivel internacional y en eSport. Según la página web de este despacho valenciano, la firma nació en 1961 y está dedicada especialmente al derecho deportivo y de entretenimiento.

El principal socio del bufete es el conocido abogado Juan de Dios Crespo Pérez, uno de los mayores expertos en derecho deportivo del mundo. El pasado mes de agosto se convirtió en uno de los protagonistas del traspaso de Neymar al París Saint Germain, y es que el madrileño, afincado en Valencia, fue el elegido por el equipo francés para depositar los 222 millones de euros de la cláusula de rescisión del brasileño. Crespo Pérez, conocido por sus éxitos en el TAS, la FIFA, la UEFA y la Conmebol, también se encargó de la defensa de Leo Messi cuando el argentino fue sancionado por la FIFA con cuatro partidos tras considerar que había insultado a uno de los asistentes durante el partido Argentina-Chile. El abogado madrileño consiguió reducir esa sanción a dos partidos, permitiendo a Leo Messi jugar los últimos encuentros de la selección albiceleste en la fase de clasificación para el próximo Mundial de Rusia.