Un pellizco para la Copa de España

La alcaldesa insiste en la urgencia de abrir el Palacio de los Deportes, aunque aún no se ha reunido con los constructores de la instalación deportiva

El Museo Teatro Romano se promocionará por todo el ámbito nacional a través del Plásticos Romero Cartagena. Esto será posible gracias a que la Comunidad Autónoma de Murcia aportará 25.000 euros adicionales a la Fundación Museo Teatro Romano de Cartagena y ese es, exactamente, el dinero que aportará la Fundación al equipo de fútbol sala cartagenero.

Durante una reunión extraordinaria ayer del Patronato de la Fundación Teatro Romano de Cartagena, integrado por el Ayuntamiento de Cartagena, la Comunidad Autónoma y la Fundación Cajamurcia se abordó la propuesta del Ayuntamiento de Cartagena, a través de su concejalía de Deportes, de promocionar turísticamente el Teatro Romano mediante el patrocinio del fútbol sala de Cartagena.

Coincidiendo con el décimo aniversario de la celebración del Año Europeo del Patrimonio Cultural, desde el patronato han creído conveniente reforzar la presencia y la visibilidad del Teatro Romano fuera de la Región de Murcia, dicen desde el Ayuntamiento en una nota informativa. Para esta promoción la Comunidad Autónoma refuerza con 25.000 euros la dotación económica de este año, que era de 160.000 euros. Estos 25.000 euros se destinarán a patrocinar al Plásticos Romero, que disputa esta semana la Copa de España.

La propuesta es similar a la que se está realizando con el FC Cartagena, que lleva en su camiseta oficial el logotipo de la Fundación del Teatro Romano, a través de la cual la imagen del teatro cuenta con una mayor visibilidad y promoción.

La alcaldesa Ana Belén Castejón mantuvo un contacto con el presidente del club, Roberto Sánchez, el vicepresidente económico del futsal, Carlos Cabezos, y Juan Fernando Romero en representación del principal patrocinador del equipo, Plásticos Romero.

Para la alcaldesa, la de ayer era una «cita pendiente y necesaria, para comentar el estado actual del fútbol sala en Cartagena, demostrándose que goza de buena salud, pero soy consciente de que el equipo necesita un empuje, que nos impliquemos con mayor intensidad».

Así, Castejón insistía en dos aspectos. En primer lugar les comunicó que no ha mantenido una reunión con la empresa que construyó el Palacio de los Deportes con los que solucionar el problema del parqué de la pista central. Les trasladó que es consciente de la urgencia de trasladarse al Palacio de los Deportes y retiró que no se levantará de la mesa hasta que no se marque una hoja de ruta. En segundo lugar dijo que buscarán formas de promoción turística que le sirvan al fútbol sala de ayuda animando a incrementar el número de patrocinadores.



Parten el jueves por la mañana

Por otro lado, mañana miércoles a las 10.45 horas se hará la presentación oficial del autobús con el que viajará el equipo a Madrid y las camisetas con las que competirá en el torneo. La expedición del conjunto cartagenero saldrá el jueves a las ocho de la mañana hacia su destino en la capital de España.

El equipo entrenado por Juan Carlos Guillamón jugará el viernes a partir de las siete de la tarde ante Jaén (emitido por Teledeporte) su partido de cuartos de final del torneo.