El UCAM CB Murcia sumó ayer su undécimo triunfo esta temporada en la Liga Endesa al derrotar en el Palacio al San Pablo Burgos (67-64). No obstante, el conjunto universitario no se ha puesto techo para la segunda vuelta y es consciente de que necesitar mejorar para poder pelear por una plaza de cara que le lleve por segunda vez en su historia a unos play off por el título. Así lo expresó Ibon Navarro, entrenador del UCAM, nada más finalizar el encuentro, donde incidió en que su plantilla debe trabajar en las dos canastas. «Debemos mejorar en defensa para poder tener opciones de ganar pase lo que pase en ataque. Arriba vamos a seguir trabajando y reajustando para que los jugadores que se han incorporado ahora saquen más tiros, pero este equipo lo que hace bien es la defensa y lo tiene que hacer todavía mejor. Es una prueba más del mismo mensaje», dijo Ibon Navarro.

«Sabemos que si hubiéramos hecho un par de cosas mejor ante el Tenerife hubiéramos evitado unos 17 puntos y, de memoria, ante el Burgos quizá podíamos haber evitado otros catorce. Tenemos que seguir haciendo las cosas mejor, pero el equipo llega así al miércoles más animado y aliviado, porque teníamos que ganar», añadió el técnico vitoriano. Sobre el encuentro, Ibon Navarro recordó que sabían que «iba a ser un partido largo» y valoró los últimos minutos en los que el Burgos se metió en el partido. «Sabíamos que el partido duraba cuarenta minutos y no treinta y seis, que ha sido cuando hemos conseguido la ventaja. Pese a los problemas hemos encontrado un quinteto con Urtasun de baja y, aunque haya sido con dificultades, hemos sabido administrarla. Ellos son brutales en el rebote ofensivo y hemos conseguido limitar eso aunque no ha sido al cien por cien», explicó.

Además, también hizo balance del estado por el que atraviesa el UCAM en ataque. «Lo más importante es que el equipo tiene que identificar que un lanzamiento de nuestro mejor tirador a veces es mejor que un lanzamiento a media distancia de un buen tirador. En ese exceso de generosidad, a veces perdemos buenos tiros por buscar mejores. Todo esto es un proceso y solo cambia pasando tiempo juntos en la pista para cambiar la forma de jugar con los nuevos jugadores que se han incorporado», aseguró.

Sobre el estado físico de Clevin Hannah, quien se perdió el encuentro por una enlongación el el aductor sufrida en la ida ante el Iberostar Tenerife, Ibon Navarro dijo que valorarán su estado «día a día» hasta el último entrenamiento y que si el base no llega a tiempo para el duelo del miércoles, 20.30 horas ( Popular TV) «no le vamos a hacer viajar» y esperará hasta el duelo ante el Morabanc Andorra.