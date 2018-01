Xuxa y Drasler llegan para ser campeones

Los brasileños, Luis Fernando Coelho Saydel ´Xuxa´ y el cierre Fernando Drasler Da Cunha, han sido presentados esta mañana oficialmente como nuevos jugador de ElPozo Murcia FS acompañados por el Presidente del Club, José Antonio Bolarín, el Director General, Fran Serrejón, el técnico Eduardo Sao Thiago ´Duda´ y directivos en un acto realizado en el hotel Agalia de Murcia- colaborador del conjunto murciano. Xuxa defenderá la elástica del conjunto murciano con el dorsal 7 y Fer. Drasler el 17 hasta Junio de 2019 con opción a una temporada más por el club.

Serrejón fue el encargado de presentar a los nuevos jugadores de los que destacó que "son incorporaciones ansiadas por todos y necesarias. No son fichajes de última hora ni parches, al contrario, ya que queríamos haberlos traído en verano pero por circunstancias contractuales con su anterior equipo Joanville- con el que mantenemos una excelente relación-nos pidieron que aguantásemos hasta el final de la competición en Brasil". Y añadió que "esperemos que aporten todo lo que esperamos. Y especificó que "el contrato de ambos es hasta Junio de 2019 con un año opcional más por el club".

En primer lugar, el ala internacional brasileño ´Xuxa´ que defenderá el dorsal 7 indicó que "venir a España es un sueño, porque estuve en 2005 en Pinseque (Segunda División) y era un niño con 19 años y siempre quise volver". En este sentido explicó que "cuando me llamaron Duda y Fran sabía que quería venir a ElPozo. Han jugado grandes jugadores brasileños y españoles y la mejor opción para mí es ElPozo".

Xuxa no dudó en señalar que "espero salir campeón en la Copa de España y Liga que vamos a jugar. No me importan los demás equipos, sólo ElPozo. Tenemos equipo para lograr ser campeón". Además, confesó que "he estado siguiendo al equipo en Brasil y también a los demás equipos para saber cómo juegan los rivales".

Xuxa se definió como un jugador que "ayuda mucho en la defensa. Me gusta hacer los saques de esquina, banda, y en la elaboración del juego, no sólo con goles sino también con pases". Y respecto a la presión con la llegada al equipo resaltó que "somos conscientes pero somos un equipo, no sólo nosotros. Pero hemos venido para aportar a base de trabajo. Tenemos ganas de salir campeones en España al igual que en Brasil. Es el sueño de todo jugador, ser campeón". Por lo que están ansiosos por debutar este domingo ante Ríos Renovables Zaragoza: "ElPozo es una familia y ya nos sentimos parte de ella y queremos jugar cuanto antes".

Por su parte, el cierre Fernando Drasler, que defenderá el dorsal 17 y se llamará en la camiseta ´Fer. Drasler´, destacó que "estoy feliz en un gran equipo como ElPozo y espero que con el trabajo de todos ser campeón". E incidió que le ha cogido el gusto a ganar tras conquistar la Triple Corona en Brasil. "Quiero repetir en España, seguir en el camino de la victoria y aportar con trabajo, y entre todo el equipo ayudarnos mutuamente para adaptarnos cuanto antes y conseguir el objetivo final que es ser campeón".

Fernando Drasler se definió como "cierre fijo, especialista en defender al pívot, y grandes, y me gusta el 1x1, el ataque y llegar arriba".

Y alabó de ElPozo Murcia FS que "en tres entrenamientos he podido comprobar que es una familia dentro y fuera de la pista. Y nos están ayudando mucho los compañeros y los que forman parte del clubpara que nos encontremos lo mejor posible".

Finalmente, Serrejón declaró que "el Club ha tramitado y solicitado todo lo necesario para que puedan jugar cuanto antes y ya depende sólo de las federaciones española y brasileña". Y añadió que "hasta ayer 2 de enero no se podían solicitar los transfer y lo hicimos? sólo es un papel".