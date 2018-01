Alfredo Ortuño se marcha a la Major League Soccer

Alfredo Ortuño Martínez (Yecla, 21 de enero de 1991) va a emprender una nueva etapa en su carrera deportiva. El futbolista murciano se acaba de comprometer con el Salt Lake City, equipo de la Major League Soccer de Estados Unidos, la misma competición donde juega el asturiano y máximo goleador de La Roja David Villa. Ortuño llega al club de la Conferencia Oeste de la mano del representante muleño José Manuel Espejo, quien ha cerrado un contrato por cuatro temporadas con el equipo de la capital de Utah. El fichaje ya lo han anunciado varios medios de comunicación del país y en las próximas horas lo hará oficial su nuevo club.

El delantero de Yecla ha vivido en los últimos meses una situación rocambolesca. En la actualidad se encontraba sin equipo después de desvincularse de la UD Las Palmas y pese a haber manejado el pasado hasta diez ofertas en firme del fútbol español. Después de marcar la pasada campaña 16 goles con el Cádiz en Segunda División, todos los clubes de la categoría se interesaron por hacese con sus servicios, además de varios del extranjero y otra del Alavés, de Primera. Ortuño, con contrato con Las Palmas, esperó hasta el último segundo para irse al equipo vitoriano, pero el club vasco encontró el último día del mercado dos piezas que le interesaron más, Bojan y Munir. Por ello, el murciano se quedó en la estacada y no tuvo más remedio que aceptar el ofrecimiento que tenía sobre la mesa del Valladolid. Pero al culebrón que vivió durante el verano Ortuño aún le quedaba un capítulo. El yeclano, que durante toda la pretemporada había estado entrenando por su cuenta, viajó hasta las Islas Canarias el día 31 de agosto porque tras truncase su fichaje por el Alavés, Las Palmas tenía una ficha libre y decidió que se incorporara a la plantilla. Sin embargo, cuando ya estaba en Gran Canaria, los insulares se hicieron con los servicios de Loïc Rémy justo antes del cierre del mercado, pactando entonces la rescisión del contrato con Ortuño, que se materializó a las 23.59 horas del día 31, horario canario, aunque los trámites no se pudieron culminar burocráticamente.

Ortuño llegó a fichar por el Valladolid, con el que se presentó oficialmente y comenzó a entrenar, pero la Liga de Fútbol Profesional dictaminó que el jugador aún estaba ligado a Las Palmas cuando se cerró el mercado, por lo que no podía incorporarse al club pucelano y no se encontraba en el paro, como era necesario para poder fichar por los pucelanos el 1 de septiembre.

«Le intentamos ceder al Valladolid en el último minuto, luego se le intentó dejar libre pero la tramitación de esa documentación al final intervenía tanta gente que las cosas no salieron como deseábamos. Habíamos rescindido con él y estaba sujeto a que jugara en el Valladolid o el Alavés. Al no poderse hacer dejamos sin efecto esa rescisión. Ahora no lo podemos dejar tirado. Es una pena que no pueda jugar, el chico lo que ha visto es un apoyo por parte de la UD Las Palmas», explicó en su momento el presidente del club canario, Miguel Ángel Ramírez.

Toda esta rocambolesca situación provocó que Ortuño no pudiera ser inscrito por ningún equipo hasta ahora. El jugador llegó a cambiar de representante, poniéndose en manos de José Manuel Espejo, quien a finales de noviembre logró la rescisión del contrato del delantero con Las Palmas y ahora ha encontrado un destino, lejos de España, para un futbolista cotizado, que ha desestimado los ofrecimientos que tenía en nuestro país para incorporarse a la liga donde triunfa David Villa.