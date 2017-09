Real Murcia - UCAM Murcia CF: ¿Quién manda en la capital?

¿Quién manda en la capital? La pregunta tendrá respuesta sobre las diez y media de la noche. Y es que esta tarde, la quinta jornada de Liga en Segunda B, depara un duelo regional entre el Real Murcia y el UCAM, clubes completamente distintos, pero que comparten un objetivo en común, los dos suspiran por el ascenso y no tienen miedo de decirlo. De esta manera, el Real Murcia de Manolo Sanlúcar, tras una sola victoria en Liga, tiene el reto de dar un golpe sobre la mesa ante un UCAM que llevaba tres triunfos consecutivos hasta que el Cartagena lo bajó de la nube.

El cara a cara de esta tarde es, sin ninguna duda, un duelo ambicioso para dos equipos que han cambiado casi la totalidad de sus plantillas, incluso el entrenador, ya que los granas vienen de caer en la segunda ronda del play off de ascenso y los universitarios de descender de Segunda División cuando solo necesitaban un punto en las cinco últimas jornadas para haber seguido en el fútbol profesional. El UCAM no ha podido competir con el Real Murcia en el capítulo de contrataciones en el aspecto económico, donde los granas han fichado sus primeras opciones en el mercado con ofertas económicas irrechazables, los universitario han cerrado la plantilla más cerca del final del mercado aunque también conservan miembros de su ´vieja guardia´ que probablemente serán titulares.

En el Murcia no les queda otra que, además de entrar con mucho carácter y fuerza al partido, agarrarse al poderío ofensivo que viene mostrando el equipo ya que en Nueva Condomina, al margen del tropiezo inaugural ante el Écija, ha sido buen escenario para los intereses murcianistas.

Ante El Ejido, un choque que congregó a 6.700 espectadores, se firmó un 4-1 que presagiaba algo mejor que el empate sin goles ante el Melilla con una segunda parte muy floja de los pupilos de Manolo Sanlúcar. Sin embargo las mayores alegrías han llegado en la Copa del Rey, ya que los granas lo tuvieron fácil ante un rival de Tercera como el Cacereño (3-1) y también disfrutaron ante un Racing de Ferrol que, a pesar de ser de la misma categoría, también se mostró débil ante los granas (4-1). Falta otra victoria similar a la de El Ejido, pero el rival de esta tarde ha ido adquiriendo una rivalidad que si en el apartado histórico no tiene nada que ver con el Cartagena, en el apartado institucional, la poderosa Universidad Católica es vista por muchos murcianistas como una amenaza seria al ´monopolio´ del fútbol en la capital del Segura.

El UCAM Murcia afronta el derbi tocado moralmente pero sin que la necesidad de puntos apremie. Haber obtenido nueve de los doce primeros puntos en juego del campeonato liguero ha dotado a los universitarios de cierto colchón a la hora de afrontar estas complicadas jornadas seguidas que le deparó el calendario. No obstante, este hecho contrasta con las sensaciones mostradas por el equipo la pasada semana, ante el FC Cartagena, en La Condomina. Los de Planagumá se encontraron a merced de su rival durante muchas fases del partido, siendo incapaces de crear peligro o de superar la ansiedad generada por los goles encajados. Necesita el UCAM volver a recuperar la estabilidad defensiva dejando su puerta a cero, algo que solo ha conseguido una vez en todo el curso, en la primera jornada frente al Granada B.

Por tanto, más que contra la posible derrota, que podría producirse ante un peligroso Real Murcia, el UCAM lucha contra sí mismo y por encontrar sus mejores sensaciones para el resto de la primera vuelta de Liga. La celeridad de este primer derbi capitalino frente a los granas provoca que este choque, a tenor de lo que sucediera hace dos temporadas, no sea ni mucho menos decisivo en el futuro de la competición.

Pese a esto, no se prevén importantes cambios en el once que alinee Lluís Planagumá esta noche en Nueva Condomina. Las principales variaciones podrían llegar en el centro del campo, una faceta que el UCAM no dominó frente a otro coco como es el Cartagena y que puede ser un factor clave en el duelo de hoy.

El principal sacrificado, una vez que Jony Ñíguez va entrando en la dinámica del grupo tras llegar al UCAM casi sobre la bocina del final del mercado de fichajes, podría ser Vivi. No obstante, quizá Planagumá considere oportuno hacer algún otro cambio, incluso puede que en el esquema que disponga sobre el césped, para intentar sorprender al Real Murcia.

En el plano deportivo, el técnico universitario puede contar con toda su plantilla para el duelo. Pol Ballesté, el guardameta suplente en lo que llevamos de Liga, vuelve a la citación después de superar unos problemas estomacales que le apartaron de la convocatoria la pasada semana. Además, Planagumá quiere mantener a su plantilla enchufada hasta poco antes del partido, ya que ha decidido llamara a todos sus jugadores para la cita de Nueva Condomina y hacer los últimos descartes antes del calentamiento.

Por último, el club universitario ha despachado las quinientas entradas que el Real Murcia puso a disposición de la afición visitante. Los seguidores del UCAM, por tanto, estarán ubicados en la grada lateral superior, en la esquina cercana al fondo.