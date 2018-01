El futuro del hard rock europeo pasa mañana por Murcia

Dicen de ellos que son el futuro del hard rock europeo. Para quien no les conozca, Black-Bone son un power trío de veinteañeros de Eindhoven (Holanda) que está arrasando en los festivales más importantes de su país y que ha abierto para bandas como Status Quo, Megadeth, Deep Purple, Saxon, Slash o Chickenfoot, además de girar por toda europa con Valient Thorr y Mustasch.

Ahora, Black-Bone han cogido el volante y andan presentando Dressing in disguise, su segundo disco, el que les ha abierto las puertas del mercado internacional gracias a un sonido potente y de composiciones sencillas, enérgicas y directas que mañana se apoderarán en Murcia de Garaje Beat Club. Se pueden vislumbrar ciertas influencias de AC/DC, Guns n' Roses, Motörhead, Alice in Chains, Danko Jones o Velvet Revolver, con la intensidad del rock and roll más salvaje, cargado de actitud, y una apabullante sonoridad apoyada en guitarras musculosas y poderoso groove. Una banda que transmite vitalidad y destila adrenalina enlazando estructuras de hard rock clásico con energías renovadas, para alcanzar una envidiable robustez y una dinámica rítmica donde no caben los silencios.