2018, el momento de la música murciana

El ya pasado 2017 ha sido otro buen año para la música en Murcia. Grupos con éxito, producción discográfica? Hasta aparecieron los primeros Premios de la Música de la Región. Los músicos murcianos encabezan listas de ventas, salen al extranjero, nuestros festivales son reconocidos con diferentes premios... Todo el mundo habla de ello, pero ¿qué dicen al respecto sus protagonistas? ¿Comparten optimismo? ¿En qué hay que insistir en Murcia para consolidar y expandir nuestra escena? ¿A qué retos habrá que enfrentarse en 2018? Por mucho que nos parezca que 2017 ha sido el año de Despacito, no es tanto así. Aunque lo más oído este año en Spotify sea reggaeton, también se han colado entre los primeros puestos Viva Suecia, Second, Maldita Nerea, Varry Brava o Funambulista. Por otro lado, los datos revelan que un concierto en Murcia cuesta, de media, un 10% más que en el resto de España, según se desprende del informe anual sobre el precio medio de la música en directo en España de Ticketea. También les hemos preguntado sobre ello. Algunos apelan a que las administraciones y medios públicos tomen cartas en el asunto, pero, mientras, casi todos dicen I love you.

El cuestionario

1 ¿Cuál es la situación actual de la música en Murcia?

¿Presente y futuro?

2 ¿En qué hay que insistir en Murcia para consolidar y expandir nuestra escena? ¿A qué retos habrá que enfrentarse en 2018?

3 ¿Ha aumentado en 2017 la asistencia de público a los conciertos en sala? ¿Cuál es la situación?

4 ¿Compartes la visión optimista de que en Murcia vivimos una edad de oro de la música? En caso afirmativo, ¿qué lo ha propiciado?

5 ¿Qué consideras que ha sido lo más destacado en 2017? ¿Qué es, a tu juicio, lo más recordado?

6 ¿Cuáles son los males endémicos de la música en Murcia?

7 ¿Qué tal andamos de festivales en la Región? ¿Faltan propuestas? ¿Hay que apoyar más a los ya existentes?

8 ¿Cómo se presenta 2018?