Muñoz niega que influyera en sus técnicos para La Zerrichera

Encarna Muñoz, la que fue directora general del Medio Natural de la Comunidad cuando se planteó la recalificación de la finca protegida de La Zerrichera, en el término municipal de Águilas, negó ayer durante su declaración en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial contra ella y otros cuatro acusados que influyera en los técnicos para que no informaran en contra de ese cambio.

Muñoz, que llegó a llorar durante su declaración, solo respondió a las preguntas del fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, negando que durante los meses en los que estuvo en el cargo diera instrucción alguna a sus subordinados para que apoyaran la recalificación que habría permitido convertir en urbanizables terrenos protegidos medioambientalmente.

Según afirmó ante la juez Consuelo Roig, su papel se limitó a elevar el expediente a la Comisión de Evaluación de Impacto Ambiental. «Se ha tardado doce años en determinar que yo no tenía autoridad para realizar una evaluación de impacto ambiental», declaró entre lágrimas.

La caravaqueña afirmó que nunca mantuvo reunión alguna con representantes del Ayuntamiento de Águilas para la recalificación. Ante los reproches del fiscal de que ignorara un informe previo que señalaba que construir una urbanización en La Zerrichera era «incompatible» con la protección ambiental de la zona, Encarna Muñoz admitió la existencia de dicho documento, pero afirmó que eso no implicaba cerrar el expediente, pues muchos otras actuaciones con informes contrarios, o sin informes, se someten luego a la evaluación de impacto ambiental.

La exdirectora general de Medio Natural reconoció que, cuando llegó a la dirección general, carecía de conocimientos sobre las leyes mediambientales. «Los mapas me miraban a mí en vez de yo a ellos, no te enteras de nada con las nomenclaturas de la legislación medioambiental», declaró la acusada, quien añadió que el papel de los técnicos de su departamento en la reunión de la Comisión de Evaluación Ambiental fue autorizar la actuación urbanística, condicionada a un informe de recomendaciones.

Encarna Muñoz fue la primera de las acusadas que prestó declaración, por espacio de hora y media. Solo respondió a las preguntas del fiscal, y rechazó contestar a las cuestiones que le plantearon las acusaciones, representando a ANSE, a Teresa Rosique y a Francisco Oñate.



Problemas Fallos técnicos impiden declarar a Alvarado

Problemas técnicos impidieron que ayer prestara declaración el que fuera director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, a quien acusan de prevaricación continuada y fraude. Alvarado ya había comenzado a declarar, respondiendo algunas cuestiones del fiscal y negando que custodiara personalmente el expediente de La Zerrichera, como afirmaba la funcionaria María Jesús Ros Amorós. «Esa señora tiene una animadversión personal hacia mí», afirmó el exalto cargo . La declaración se aplazó para hoy por problemas con la grabación.