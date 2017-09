María González: "Tenemos que recuperar el voto moderado harto del PP"

¿Qué le piden los militantes cuando visita las casas del pueblo? Me piden, sobre todo, unidad, integración, que se terminen nuestras batallas y nos centremos en la ciudadanía. Esa es precisamente mi principal obsesión, conseguir la unidad del partido. Palpo además la conciencia colectiva de que estamos ante una oportunidad política histórica de volver a gobernar la Región. Creo que nuestras bases tienen una característica común, que es la valentía de ser militantes socialistas en una Región donde lleva gobernando 20 años el PP. Si algo nos une a todos los compañeros es la ilusión por cambiar las políticas de la Región.

¿Qué hará si los militantes la eligen secretaria general del PSRM? Tengo claro que voy a hacer una Ejecutiva regional en la que quepan todos. Huiré de sectarismos y amiguismos y trataré de aglutinar el talento, con independencia de a quién ha apoyado en este o en anteriores procesos, con el objetivo de que la nueva dirección le demuestre a la Región que el PSOE quiere gobernar y mejorar la vida de los murcianos en solo 20 meses. Tendremos una secretaría de Energías Renovables y una secretaría de Política Municipal muy potente, con responsables de políticas de gobierno, de políticas de oposición, de grandes ciudades y pequeños municipios. También considero urgente tomar decisiones en la ciudad de Murcia, junto con los responsables orgánicos del municipio. Si queremos preparar al partido para gobernar, hay que abordar la situación de las grandes ciudades.

Si gana las primarias, ¿optará a ser candidata a la Presidencia de la Comunidad? Esa decisión la tomaremos en su momento y será una decisión colectiva. Ahora opto a ser secretaria general del PSRM, porque creo que el conocimiento y la experiencia que tengo son claves para preparar al partido para gobernar la Región. Hay que ser muy conscientes de que es ahora o nunca. El PP está en declive y tenemos que tomar las mejores decisiones de cara a ser capaces de gobernar la Región. Pido a la militancia que tome la decisión en base a esto.

¿Cómo es su relación con Pedro Sánchez? Excelente. Pedro y yo hemos mantenido siempre una buena relación, que se intensificó al final de las primarias estatales. Va a contar con mi apoyo y lealtad. Necesita que en las comunidades autónomas nos vaya bien y en 2019 tengamos un buen resultado.

¿Por qué dejó de apoyarle en su momento? Estuve con él hasta el final, hasta ese triste 1 de octubre de 2016. A partir de ahí, en el entorno de Pedro y en el propio Pedro hubo muchas dudas, y yo pensé que un perfil conciliador como el de Patxi podía ser la situación para un partido que estaba roto. Pero la militancia habló y lo hizo de forma libre. Espero que la militancia en este proceso se sienta igual de libre que en las primarias federales. Hay personas que estuvieron co Pedro y están conmigo, que estuvieron con Susana y están conmigo, que estuvieron con Susana y ahora están con Diego Conesa... Lo que quieren los militantes es libertad.

¿Qué papel tendrá Roberto García en su equipo? Roberto ha mostrado una posición de generosidad y altura política. Aunque él no tiene interés ni posición prefijada, estará en el equipo. No hemos hablado de qué papel jugará. Solo hablamos del interés del partido y la necesidad de unidad.

¿Habrá cambios en el grupo parlamentario? Queremos hacer cambios tanto en la portavocía como en la dirección del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, con la naturalidad de que empezamos un tiempo nuevo y hay que transformar al partido para conseguir los objetivos que nos hemos propuesto.

¿Contará con sus dos contrincantes en las primarias si es secretaria general? La primera idea de nuestro proyecto es la de crear un PSOE integrador, unido. Si de mí depende, este partido será uno, con un solo objetivo, desde el día después de las primarias. Hay que dejar ya las luchas de los años 90.

¿Cómo debe ser la relación con Podemos? En la Región el liderazgo de la izquierda es claramente del PSOE, como se ve en las elecciones. Pero estamos consiguiendo muchas cosas en la Asamblea, no solo con Podemos, sino también con Ciudadanos. El PSOE debe tener su proyecto de forma nítida y ser capaz de recuperar no solo a los votantes de izquierda que se fueron, sino también de atraer el voto moderado que está harto de los chiringuitos, de la corrupción y la desigualdad del PP en la Región. Me consta que hay muchísimos murcianos dispuestos a darnos su confianza si lo hacemos bien.

¿Intentaría una moción de censura en la Región, junto a Podemos y Ciudadanos? Me siento muy orgullosa del paso valiente que dimos los socialistas al presentar la moción de censura. Gracias a ese paso, Pedro Antonio Sánchez no es presidente de la Comunidad. Ojalá la valentía hubiera llegado hasta el final y Ciudadanos no le hubiera dado el Gobierno a López Miras, sobre todo porque no está cumpliendo su pacto con Cs, como vimos con la abstención a la supresión de aforamientos. Esta vía de la moción de censura no está cerrada y es muy importante saber gestionarla cuando proceda.