Francisco Lucas: "Propondré a Podemos y Cs una moción de censura"

¿Qué le piden los militantes cuando visita las casas del pueblo? Los compañeros por las agrupaciones me transmiten mucha fuerza e ilusión. Estoy encontrando una muy buena acogida. Los militantes quieren cambio y saben que el cambio que yo propongo es lo que necesitan tanto el PSOE como la Región de Murcia. Es cierto que estamos ante una oportunidad, pero no cualquier cosa nos va a valer para ganar las elecciones. Otros candidatos están vendiendo humo, parece que en 2019 vamos a ganar pase lo que pase en este congreso. Pero a los militantes no los podemos engañar. Es muy importante que se elija el proyecto correcto.

¿Qué hará si los militantes lo eligen secretario general del PSRM? El PSOE necesita un cambio en profundidad. Para que se produzca ese cambio, es necesario que se lleve a cabo el relevo generacional. Pero no un relevo generacional cualquiera, sino el auténtico relevo. Es importante que, después de este proceso de primarias, la organización salga fuerte, unida y autónoma para poder defender los intereses de los ciudadanos de la Región de Murcia. El único proyecto que garantiza esa unidad, esa fuerza y esa autonomía es el proyecto que yo encabezo. Lo primero que haría si me eligen secretario general sería reunirme con todos los agentes sociales y económicos para empezar a plantear ya soluciones a los grandes problemas de la Región, que son más viejos que yo. Llevamos 30 años con las mismas carencias y el PP ha sido incapaz de darles solución. Pero, a su vez, el PSRM ha sido incapaz de quitarle la careta al PP. Haría una serie de reformas internas para recuperar la militancia. Tenemos 6.000 afiliados, cuando llegamos a tener hasta 15.000 hace unos años. Propongo también una convivencia entre generaciones. Quiero poner a disposición de todas las agrupaciones un catálogo de servicios y herramientas para que puedan desarrollar nuestras políticas.

Si gana las primarias, ¿optará a ser candidata a la Presidencia de la Comunidad? Estamos ahora en un proceso interno para elegir al secretario general. Dentro de unos meses se elegirá al más preparado para ser presidente de la Comunidad Autónoma.

¿Contará con sus dos adversarios en su futura Ejecutiva regional si llega a la secretaría general? Contaría con ellos si están dispuestos a colaborar y centrarse en conseguir un PSRM fuerte y unido. Integrarse para seguir poniendo zancadillas y problemas, no.

¿Quiénes formarán parte de su Ejecutiva regional? En la dirección regional van a estar los mejores. Hay que dejarse las guerras y las mesas de camilla. Es importante abrir el partido a la sociedad. Yo le digo a los militantes que, cuando vayan a votar, piensen en lo que les piden sus vecinos en la calle para el PSOE: gente nueva, caras nuevas. Si seguimos en la misma tendencia, vamos a seguir en el 20%. No podemos continuar con los profesionales con la política que no conectan con la sociedad.

A priori, es usted el candidato al que menos posibilidades dan de ganar. ¿Se ve en condiciones de dar la sorpresa? Los que quieren hacer ver que soy el que menos opciones tiene son los que representan más de lo mismo en este partido. Los militantes no me dan menos opciones. Y en este proceso los que votan son los militantes. Creo sinceramente que soy el que tiene más posibilidades.

Se especuló también con una posible retirada de su candidatura. ¿Llegará hasta el final? Por supuesto.

Diego Conesa presume de su relación con Pedro Sánchez y María González Veracruz también habla de sus buenas relaciones con el secretario general. ¿Qué tal usted con Sánchez? El debate de quién es más de Pedro Sánchez es absurdo, porque de Pedro Sánchez somos todos, ya que es el secretario general del partido elegido por la militancia. Mi única etiqueta es la del Partido Socialista Obrero Español.

¿Cómo debe ser, a su juicio, la relación con Podemos, la otra gran fuerza política de la izquierda? Lo más importante es fijarnos en nosotros mismos, centrarnos en recuperar nuestro gen ganador. Tenemos que centrarnos en nuestra gente, en recuperarla e ilusionarla. Pero también soy consciente de que estamos en tiempos nuevos, con nuevas fuerzas políticas emergentes, y los pactos van a ser necesarios para gobernar, por lo que tenemos que tener capacidad de negociar. Pero nosotros tenemos que salir a ganar las elecciones, sin pensar en los demás.

¿Intentaría una moción de censura en la Región, junto a Podemos y Ciudadanos? El Partido Popular tiene que abandonar de forma inmediata el Gobierno de la Región de la Región de Murcia, porque ha demostrado que es incapaz de solucionar los problemas de más de 30 años. Por lo tanto, si soy elegido secretario general, una de las primeras cosas que haría sería plantear de manera inmediata a Podemos y Ciudadanos la presentación de la moción de censura para formar un Gobierno alternativo y desalojar al PP de San Esteban.