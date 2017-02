Canceladas oficialmente las oposiciones para maestros en Murcia

La mesa sectorial de Educación ha acordado esta mañana suspender de forma oficial la convocatoria de oposiciones para maestros. Cinco de las seis organizaciones sindicales han apoyado esta decisión en la reunión. De hecho, varias de las organizaciones llevaban semanas pidiendo la suspensión de las pruebas, que estaban anunciadas, pero no convocadas de manera oficial.

La razón es la que se está comentando desde hace días: los presupuestos nacionales aún no se han aprobado y el ministerio de Hacienda recomienda que no se hagan oposiciones, que no tendrían las garantías jurídicas suficientes.

A la salida del encuentro el secretario general de Educación, Manuel Marcos Sánchez, y el director general, Enrique Ujaldón, han declarado que la decisión es irrevocable y aunque los presupuestos se aprobaran mañana ya no habría oposiciones. En ningún caso.

Sobre si la convocatoria se aplaza para el año que viene no han querido pronunciarse todavía. Han manifestado que lo ideal es que hubiera una convocatoria nacional pactada.

El secretario general de la Consejería de Educación y Universidades, Manuel Marcos Sánchez, explicó que "se trata de una cuestión que afecta a todas las comunidades, ya que el Ministerio de Hacienda advirtió esta semana de que si no se aprueban las cuentas del Estado no puede sacarse la oferta de empleo".



Manuel Marcos Sánchez ha explicado que, "aunque el Gobierno de España está trabajando para solucionar este problema, no hay garantías suficientes de que lo pueda lograr, o que lo haga a tiempo para poder realizar las oposiciones con todas las garantías durante el mes de julio, fecha en que tradicionalmente se vienen realizando".



Ante este nuevo contexto, algunas comunidades han manifestado que no convocarán oposiciones en 2017, y en la Región de Murcia "no queremos generar incertidumbre y confusión entre los opositores, y queremos actuar con todas las garantías que establece la ley", remarcó a la salida de la mesa sectorial.



La consejería de Educación tenía previsto convocar 448 plazas para todas las especialidades del cuerpo de Primaria. La decisión llevaba semanas en cuestión por el anuncio de otras comunidades autónomas de no convocar pruebas este año. Castilla La Mancha hizo su anuncio oficial el miércoles - aunque en enero ya había lanzado un primer aviso- y Andalucía confirmó en diciembre que sacaría convocatoria, pero no de las especialidades más numerosas, con lo que se incrementaban las posiblidades del 'efecto llamada'.

Todos estos acontecimientos habían motivado protestas en la calle de interinos y la oposición frontal de algunas organizaciones sindicales.

Sin embargo, la puntilla a esta convocatoria la ha dado el Ministerio de Hacienda, que esta semana informaba a las comunidades autónomas de que, sin presupuestos generales del Estado aprobados, las oposiciones tienen seguridad jurídica.

La consejera de Educación, María Isabel Sánchez Mora, reconocía el miércoles la existencia de "un problema legal" que acababan de conocer. Tras hablar con el Ministerio y comprobar las decisiones de otras regiones, finalmente el Gobierno regional ha optado por la suspensión.

Si la convocatoria no se hacía en las próximas semanas, por cuestiones de calendario hubiera sido imposible la convocatoria, ya que Educación no se ha planteado un cambio de fechas para la realización de las pruebas, que se hacen siempre al finalizar el curso académico.