CC OO reclama una subida de sueldo para 30.000 trabajadores cartageneros

El sindicato CC OO denuncia que en la comarca de Cartagena hay más de 30.000 trabajadores que siguen sin recibir el aumento salarial de 2018. Así se puso de manifiesto ayer en la asamblea de delegados que celebró la organización en su sede de la Alameda de San Antón.

Los obreros afectados son los que están dentro de convenios regionales como los del metal, la química, el comercio, la hostelería, la limpieza viaria, la ayuda a domicilio, las cárnicas, oficinas y despachos, la conserva o Navantia, entre otros. Según el sindicato, «todos estos incrementos se encuentran en negociación y están atascados por la actitud negativa de las respectivas patronales».

En resumen, reclaman una subida del 3,1%. De este porcentaje, el 1,6% pertenece a la subida del Índice de Precios de Consumo (IPC), mientras que el 1,5% restante atañe a los beneficios por productividad. Los trabajadores se quejan de que «el cuarto Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC) se encuentra paralizado por la actitud de la patronal de no querer subir los salarios suficientemente en 2018». Asimismo, añaden que, mientras que el PIB del país crece al 3% anual, la inflación prevista es del 1.6% y los beneficios empresariales no paran de aumentar, pero los incrementos de los salarios de los trabajadores españoles no se acercan ni siquiera al IPC».



Movilización nacional

Para presionar y lograr que se consiga esta subida, CC OO hace un llamamiento a todos los delegados sindicales para que se unan a la movilización que van a llevar a cabo en toda España la semana que viene. Así, el próximo martes 22 de mayo se concentrarán en la ciudad de Murcia. En concreto, la protesta tendrá lugar frente a los locales de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM). Pese a que CC OO reclama subidas salariales del 3.1% anual, el sindicato se queja de que las patronales siguen ofreciendo congelaciones salariales o subidas inferiores en cualquier caso al 2%.