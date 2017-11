Ángel Monedero: "Si pagamos impuestos todo el año, queremos servicios durante los 365 días"

Ángel Monedero aún no se ve como presidente pese a que es el único candidato válido.

Ya forma parte de la junta directiva pero quiere llegar un paso más allá. Todo apunta a que el día 25 asumirá el nuevo cargo, pero su oponente, aún impugnado, intentará sabotearlo.

En el año 2015 el modo de trabajar de Ángel Monedero llamó positivamente la atención de Cristina Roca, la actual presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca (Favcac), y pasó a formar parte de la directiva. Comenzó entonces a compaginar este puesto con el de cabeza visible de la entidad vecinal de Mar de Cristal, un cargo del que se ha tenido que despedir para no incurrir en la incompatibilidad que marcan los estatutos a la hora de postularse como candidato a la presidencia de la Favcac. Por su parte, la lista de su oponente único y directo, José Luis Hernández, fue impugnada hace unos días por la Comisión Electoral de la Federación, al ser Hernández presidente de la Asociación Cultural de San Antón. No obstante, el candidato descalificado anima a las asociaciones de vecinos a que voten en contra de Monedero el sábado.

P Una vez que la candidatura de Hernández ha sido eliminada, todo apunta a que usted se convertirá en presidente.

R No lo sé, en política se admite todo y José Luis Hernández está preparando un contrarreferéndum para que voten en mi contra, por lo que no se puede vaticinar ningún resultado. Hay algunos que no dan su brazo a torcer a sabiendas de que al postularse desde una asociación al menos se le presupone que debe conocer los estatutos.

P ¿Qué opina de la reacción de Hernández?

R Pues que si no conoce ni los estatutos ni las reglas del juego, mal ejemplo tenemos, muy poco preparado estará. Además, si se presenta como renovador no puede utilizar discursos antiguos como ´pucherazo´, que estamos volviendo a los tiempos de la transición y lo que estamos es en tiempos de diálogo, donde todo está legislado y regulado, por lo que las algarabías callejeras no conducen a nada. Parece que quiere dividir la Federación en dos bandos, los que van con él y los que van contra él.

P ¿Cree que acabará acudiendo a los tribunales?

R No sé qué puede ocurrir porque este señor cada día prepara un número diferente, pero si no está de acuerdo y él ve que la resolución del Comité Electoral no concuerda con los estatutos, le cabe la vía judicial, que un juez decida, que para eso estamos en un estado de derecho.

P ¿Qué es lo primero que haría si es presidente?

R Para mí todos los barrios son prioritarios por igual, algunos con más peligro de exclusión, pero todos tienen problemas variopintos que son importantes, tanto la zona Oeste, como el Mar Menor, Sierra Minera, la zona Norte y La Azohía. Vamos a intentar que se solvente en el menor tiempo posible cualquier inconveniente que pueda afectar a la calidad de vida de los vecinos, sea el problema del Mar Menor o sea un bache o una losa levantada en la calle.

P ¿Cómo ve la situación actual en Las Seiscientas?

R En la Barriada Virgen de la Caridad, y también en otras, se desarrollan convivencias, talleres y demás programaciones para incentivar la convivencia entre todos los ciudadanos. Lo que sucedió allí es una tragedia que podía haber ocurrido en cualquier otra zona, por lo que no hay que estigmatizar al barrio.

P Se enfrenta a una tarea sin horarios ni retribución. ¿Lo lleva bien?

R De tiempo dispongo, estoy retirado del ejército de las Fuerzas Armadas, mis hijos están emancipados y mi mujer y yo llevamos bien la conciliación familiar. Tampoco sería mi primera experiencia porque ya estuve doce años en la junta directiva de la Federación de Tropas y Legiones de Carthagineses y Romanos. En aquella etapa ya dedicaba el tiempo que tenía y un poco más, por lo que lo tengo asumido.

P ¿Cómo estará formada su junta directiva?

R En mi lista somos 23 personas y tengo ofrecimientos de más presidentes, por lo que mi idea es ampliar. De la actual directiva conservo a 12 personas con mucha experiencia, ya que llevan desde los años 60 y 70 dentro del movimiento vecinal y eso no hay que perderlo. También hay gente nueva, buenos vecinos con inquietudes y académicamente muy bien preparados. No quiero gente que ocupe banquillo ni que solo busque salir en la foto.

P ¿Se implica lo suficiente el Ayuntamiento con los barrios?

R No, la situación no ha cambiado un ápice. Yo vivo en Mar de Cristal 365 días al año, y disfruto y sufro. En verano tengo servicios públicos de comunicación pero yo pago impuestos todo el año y quiero tener servicios durante los 365 días. Cuando se acaba la época estival es una odisea para conectarnos en autobús con Cartagena, tardamos casi dos horas, y tampoco tenemos ningún transporte para ir a nuestro centro de salud, que es el de Los Belones y está a 3 kilómetros. Para el Ayuntamiento de Cartagena es un chollo lo de las segundas residencias.

P ¿Qué cualidades le gustaría que identificaran su presidencia en la Favcac?

R Dialogante hasta el cansancio, no me levanto de la mesa de negociación hasta que no llegue a una solución válida para todos. También quiero mostrarme muy cercano al vecino, ser su músculo y altavoz, acompañarlo siempre en todos sus anhelos, tanto en lo más pequeño como en lo más grande.