Ganador de la etapa 11 de la Vuelta: David Gaudu

El francés David Gaudu (Groupama FDJ) ganó la partida al español Marc Soler (Movistar) tras un duelo por todo lo alto y conquistó la undécima etapa de la Vuelta, disputada entre Villaviciosa y el Alto de La Farrapona, de 170 kilómetros, en la que los favoritos firmaron tablas en espera del Angliru, con el esloveno Primoz Roglic al frente.

Gaudu, ciclista bretón de 24 años, ganador del Tour del Porvenir, igual que Soler, se estrenó en una grande y evitó el doblete del catalán, quien no pudo responder al último acelerón del galo cerca de meta. Entró con 4 segundos de ventaja, feliz con su hazaña.

Gaudu (Groupama FDJ) tuvo fe en sus cualidades de corredor explosivo en finales en cuesta y espero a que reventara Marc Soler para el remate final. A 75 metros de meta, dijo que sintió "la felicidad absoluta".

"He gritado para liberar toda la tensión que contenía. Las piernas me dolían en los últimos días, estaba enfadado porque las cosas no iban bien dentro de una temporada muy complicada. Sufrimos en el Tour de Francia y veníamos a la Vuelta con mayores ambiciones", señaló.