Pogacar gana en Gredos y Roglic se asegura la Vuelta

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) es el virtual ganador de la Vuelta a España 2019 después de defender su liderato en la vigésima y penúltima etapa, de 190,4 kilómetros entre Arenas de San Pedro y Plataforma de Gredos (Ávila) y en la que su compatriota Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) se llevó una trabajada victoria.



El arrojo de Pogacar, con su ataque en Peña Negra a poco más de 40 kilómetros de meta, desató las hostilidades en la penúltima jornada de la ronda española, en la que Movistar se vio obligado a trabajar a pleno rendimiento para salvar, al menos, la segunda plaza de la clasificación general del murciano Alejandro Valverde. La tercera posición del colombiano Nairo Quintana, en cambio, será finalmente para el esloveno, que se mete en el podio de la cita.





