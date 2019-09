Willie Smit aprovechará la jornada de descanso de hoy en la Vuelta a España para seguir recuperándose de la terrible herida de su rodilla, tras verse implicado el pasado sábado en una montonera cuando quedaba solo un kilómetro para el final de la etapa.





Stage 15 @lavuelta here we go ??! pic.twitter.com/8qsfFyvlqE