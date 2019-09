Fuglsang gana la etapa reina de la Vuelta y Roglic asienta su liderato

El danés Jakob Fuglsang (Astana) se ha impuesto este lunes en la decimosexta etapa de la Vuelta a España, disputada entre Pravia y el Alto de La Cubilla sobre 144,4 kilómetros, jornada tras la que mantiene de líder en la clasificación general el esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma).



Fuglsang, de 34 años, estrenó la cima de La Cubilla en solitario, con un tiempo de 4h.01.22, a una media de 35,9 km/h. Aventajó en 22 segundos al británico Tao Geoghegan (Ineos) y en 40 al español Luis León Sánchez (Astana).



En el grupo de favoritos entraron juntos a 5.59 minutos Tadej Pogacar (Emirates) el líder Primoz Roglic y Miguel Ángel "Supermán" López (Astana), mientras que Alejandro Valverde (Movistar) cedió 24 segundos respecto a sus rivales directos. La general la sigue liderando Roglic con 2.49 minutos sobre Valverde y 3.42 respecto Pogacar.





