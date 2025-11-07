Oportunidad exclusiva en Murcia: dos dormitorios, trastero y una localización inmejorable por 198.000 euros

El mercado inmobiliario murciano sigue ofreciendo oportunidades destacadas tanto para quienes buscan invertir como para aquellos que desean establecer su nuevo hogar en zonas consolidadas y bien comunicadas. En esta ocasión, destacamos dos viviendas con encanto situadas en Vista Alegre (Murcia capital) y en La Aceña (Mazarrón), ambas listas para entrar a vivir y con precios muy competitivos.

Apartamento luminoso en Vista Alegre, zona Juan Carlos por 198.000 euros

Piso en Vista Alegre / Tucasa.com

Ubicado en una de las zonas más demandadas de Murcia, este apartamento de dos dormitorios y un baño combina comodidad, luz y una excelente localización. Con 88 m² construidos, se encuentra en una planta entresuelo alto, totalmente amueblado y en buen estado de conservación.

El inmueble cuenta con armarios empotrados, aire acondicionado, calefacción individual y un amplio trastero. Su orientación suroeste garantiza luminosidad durante todo el día.

Además, se sitúa en la zona de Belén, una ubicación privilegiada con todos los servicios alrededor: supermercados, transporte público, zonas verdes y fácil acceso a las principales vías de comunicación.

Una opción ideal tanto para vivienda habitual como para inversores, ya que actualmente se encuentra alquilado hasta diciembre, asegurando rentabilidad inmediata.

Piso con terraza en Mazarrón, Murcia por menos de 88.900 euros

Piso con terraza en Mazarrón, Murcia / Tucasa.com

En el corazón de Mazarrón, encontramos este encantador piso de 114 m² que destaca por su amplitud, luminosidad y cercanía a todos los servicios.

La vivienda, situada en la cuarta planta con ascensor, dispone de cuatro habitaciones, una de ellas convertida en un acogedor salón marroquí, un baño completo y una terraza de 5 m² desde la que se puede disfrutar de vistas despejadas e incluso del mar.

El piso presenta un buen estado general, con carpintería de madera interior, suelo cerámico, climalit en las ventanas y aire acondicionado. Su orientación nordeste asegura un ambiente fresco y luminoso durante todo el día.

La ubicación es excelente: a solo 5 km de la playa, con acceso a colegios, supermercados, transporte público y zonas infantiles. Una oportunidad perfecta para quienes buscan una segunda residencia cerca del mar o un hogar amplio a un precio muy atractivo.

Tanto el apartamento de Vista Alegre como el piso en La Aceña reflejan el dinamismo del mercado inmobiliario murciano: opciones bien ubicadas, listas para habitar y con un excelente equilibrio entre precio, ubicación y calidad. Si estás pensando en invertir o en cambiar de hogar, estas dos propiedades representan una oportunidad real de compra en zonas de gran proyección.

