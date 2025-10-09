La casa perfecta para disfrutar del sol de Murcia: piscina, golf y diseño moderno a 12 minutos de la capital por 229.000 euros

El mercado inmobiliario en Murcia ofrece una diversa gama de opciones para aquellos interesados en adquirir una propiedad en esta región en constante crecimiento. A continuación, se presenta un análisis detallado de tres atractivas ofertas de viviendas, cada una con características únicas que las destacan en el mercado. Todas estas propiedades promueven un estilo de vida confortable y práctico, adaptado a diferentes necesidades y preferencias.

Adosado elegante con piscina en Altaona, Murcia por 229.000 euros

Salón de casa en venta con piscina en Baños y Mendigo, Murcia / Tucasa.com

Situados a escasos 12 minutos de Murcia capital, los adosados en la urbanización Altaona representan una de las mejores oportunidades de inversión y habitabilidad en la región. Con parcelas que varían entre los 135 m² y los 190 m², este proyecto inmobiliario ofrece dos tipos de adosados: Tipo A y Tipo B, cada uno diseñado para satisfacer distintas necesidades.

Comenzando por el Adosado Tipo A, la distribución se extiende en dos niveles. En la planta baja, se incluye una espaciosa cocina equipada con electrodomésticos Bosh, acompañada de un salón, trastero, dos dormitorios y un baño. La planta superior oferta un dormitorio adicional con baño en suite y acceso a un solárium de 30 m², que captura la esencia del exterior con su luminosidad natural potenciada por las persianas automáticas. Su diseño no solo se centra en la funcionalidad, sino también en el estilo, evidenciado por los baños con mueble lavabo y espejos con iluminación LED integrada.

Por otro lado, el Adosado Tipo B pone especial énfasis en la maximización del espacio exterior. Este diseño ofrece un sorprendente solárium de hasta 70 m² en la planta superior, perfecto para disfrutar de las vistas del entorno. La planta baja, al igual que en el Tipo A, alberga la cocina, salón, trastero, dos dormitorios y un baño.

La localización de estos adosados es inmejorable, ubicada a los pies del parque natural de Sierra Carrascoy y conectada con principales vías hacia el aeropuerto de Murcia y Alicante. Asimismo, los residentes podrán disfrutar de las instalaciones de golf de Altaona, así como de El Parador, un punto de encuentro cultural y gastronómico que enriquece la vida social del complejo.

Chalet moderno con piscina en Sangonera la Verde, Murcia por 300.000 euros

Casa con piscina y terraza en Sangonera la Verde Torre Guil, Murcia / Tucasa.com

Sangonera la Verde se presenta como un enclave idóneo para quienes buscan un hogar comprometido con el medio ambiente, sin sacrificar el confort o la modernidad. El nuevo desarrollo residencial en Frondoso Valley incorpora lo último en eficiencia energética y diseño contemporáneo, posicionándose como una opción destacada en el mercado inmobiliario actual.

Los chalets están diseñados para integrarse armónicamente con la naturaleza y la comunidad. Cada residencia cuenta con una piscina privada, jardín y avanzados sistemas de aerotermia y aire acondicionado por conductos, lo que garantiza una climatización eficaz en todas las estaciones. Las persianas eléctricas y ventanas Climalit añaden un toque de modernidad, mientras que la preinstalación de placas fotovoltaicas subraya el compromiso con la sostenibilidad.

Con una finalización prevista entre junio y octubre de 2026, estos chalets prometen ser una excelente inversión a largo plazo, respaldada por el aval de las cantidades entregadas, lo que añade tranquilidad a los futuros propietarios.

Vivienda rústica con piscina en la naturaleza en Cañada Hermosa, Murcia por 335.000 euros

Casa con piscina en Cañada Hermosa, Murcia / Tucasa.com

Finalmente, para aquellos que desean escapar del bullicio urbano sin alejarse de la ciudad, las viviendas rústicas en Cañada Hermosa ofrecen una solución perfecta. Ubicado a 15 minutos del centro de Murcia, este enclave rústico abarca un terreno generoso de 13,000 m² que incluye dos viviendas independientes, una extensa piscina, barbacoa y un área dedicada al cultivo de hortalizas y frutales.

Cada hogar está equipado con sistemas de aire acondicionado y ventanas de PVC con aislamiento tipo Climalit. El uso de suelos porcelánicos añade durabilidad y estilo a los interiores. Además, uno de los almacenes, que se conecta a ambas viviendas, ofrece un espacio diáfano de 100 m² ideal para eventos sociales, equipado con chimenea-barbacoa y cocina totalmente equipada.

En resumen, estas opciones de viviendas en Murcia no solo ofrecen un espacio físico, sino una experiencia de vida realzada por las bondades del entorno y el diseño inteligente. Se presentan como la materialización perfecta de un estilo de vida tranquilo y confortable, entreverado con la modernidad que cada día más buscamos.

