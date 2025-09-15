Oportunidad única en Murcia: nave industrial con oficinas, almacén, montacargas y acceso rápido a la autovía

En el corazón del bullicioso barrio de San Pío X, se presenta una propuesta singular para emprendedores que buscan expandir sus horizontes comerciales. Se trata de una nave industrial que no solo ofrece una estructura robusta y amplia, sino que también se posiciona como una inversión estratégica gracias a su ubicación privilegiada y características que promueven la eficiencia operativa.

Situada en la Calle Parada, esta propiedad dispone de una superficie construida de 1.353 metros cuadrados. La distribución interna de esta nave ha sido meticulosamente diseñada para integrar varias dependencias, que incluyen oficinas, un almacén y baños completamente funcionales, adaptable a diversas demandas empresariales. La inclusión de un montacargas destaca como un equipamiento esencial, facilitando la movilidad de productos y optimizando los procesos logísticos.

Desde el punto de vista de la accesibilidad, esta nave ofrece una ventaja competitiva indiscutible. Su proximidad a la autovía Murcia-Cartagena no solo facilita el acceso a los principales ejes de transporte, sino que también conecta a las empresas instaladas en ella con un mercado más amplio, habilitando posibilidades de distribución eficientes en toda la región.

El precio convierte esta nave en una inversión atractiva, considerando la amplitud del espacio y las facilidades incluidas. Una de las características destacadas, no menos importante, es su certificado de eficiencia energética, calificado con una letra E, lo que resulta esencial para empresas comprometidas con la sostenibilidad y la optimización de costos energéticos.

El barrio de San Pío X ofrece además el encanto de un entorno dinámico, con servicios y equipamiento que complementan la funcionalidad de la nave, donde emprender se convierte no solamente en una acción económica, sino en una vivencia enriquecedora.

Para aquellos interesados en explorar más sobre esta oferta, se puede acceder a detalles adicionales a través del siguiente enlace de venta de nave industrial en San Pío X, Murcia

En resumen, esta nave industrial no solo representa un espacio físico donde establecer operaciones, sino también una plataforma de crecimiento en un entorno estratégico. Su diseño funcional, combinado con su destacada ubicación, proporciona la mezcla perfecta para cualquier empresa que aspire a crecer y consolidarse en el mercado local e incluso internacional.

Para cualquier consulta adicional o para programar una visita, no dude en contactar con nuestros asesores especializados que están a su disposición para ofrecerle la información más detallada y personalizada. Esta nave es más que una propiedad; es una puerta abierta a nuevas oportunidades de negocio.

Solvia Murcia Sur es el profesional que comercializa el inmueble, puedes encontrarlos en: C/ San Andrés 3, Murcia Capital. Teléfono: 968 744 285

