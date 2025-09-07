Estupenda oportunidad inmobiliaria en Murcia: exclusivo chalet con terraza a un paso de la playa

La región de Murcia, conocida por su diversidad cultural y su entorno natural envidiable, ofrece una colección impresionante de propiedades disponibles para la venta. Cada vivienda viene con características únicas que no sólo satisfacen, sino que superan las expectativas de cualquier comprador exigente. A continuación, te presento tres destacadas propiedades para aquellos que buscan un cambio de vida en esta hermosa región.

Chalet de Ensueño en La Manga del Mar Menor, San Javier

Estancia de casa con terraza en La Manga del Mar Menor. jpg / Tucasa.com

En el corazón de La Manga del Mar Menor, se encuentra este espectacular chalet que redefine el lujo junto al mar. Este hogar, con un diseño arquitectónico impresionante y una construcción que respeta el detalle, ofrece una experiencia de vida que es tanto relajante como sofisticada.

La propiedad, con un total de 347 m² construidos en una parcela de 679 m², destila elegancia en cada rincón. Con cuatro amplios dormitorios y tres baños perfectamente distribuidos, este chalet garantiza privacidad y comodidad. Los espacios son notablemente luminosos gracias a grandes ventanales que invitan al sol y a las espléndidas vistas panorámicas del entorno. La cocina moderna se extiende hacia una terraza privada, ideal para disfrutar de cenas al aire libre en las cálidas noches veraniegas. Además, posee una plaza de garaje, un trastero y la seguridad de una puerta de alta seguridad. La vida aquí es una invitación constante a la relajación y al bienestar, aprovechando la cercanía al mar. El precio de esta joya inmobiliaria es de 585.000 euros.

Piso amplio y luminoso en Santa María de Gracia, Murcia

Piso con terraza en Santa María de Gracia, Murcia / Tucasa.com

Situado en la codiciada zona de Ronda Norte en Murcia, este piso ofrece una fina combinación entre comodidad y ubicación privilegiada. Con 164 m², esta vivienda destaca por su amplitud y su distribución cuidadosamente pensada.

Este inmueble para reformar cuenta con cinco dormitorios, ideales para acomodar a toda la familia, y dos baños completos, uno de ellos en suite. La cocina, aunque no está equipada, ofrece un lienzo en blanco para que cada propietario deje volar su imaginación. El piso tiene calefacción central y un acceso idóneo para personas con movilidad reducida. La orientación sureste asegura una excelente entrada de luz solar, mientras que las terrazas acristaladas proporcionan un espacio adicional para el ocio. Ubicado cerca de servicios esenciales como colegios, centros médicos y parques, además de proveer un estacionamiento directo en el edificio, todo por un precio de 345.000 euros.

Villa de Lujo en Oasis Altaona, Baños y Mendigo, Murcia

Casa con piscina en Baños y Mendigo, Murcia / Tucasa.com

La vivienda ideal, especialmente diseñada en Oasis Altaona, ofrece tres modelos distintivos de arquitectura moderna y ecológica. Cada villa, que forma parte de una comunidad de 70 unidades, está asentada sobre amplias parcelas, siendo perfecta para quienes buscan lujo y sostenibilidad en un entorno de tranquilidad.

Entre las opciones destacadas se encuentran villas con tres o cuatro dormitorios y hasta tres baños. Las dimensiones varían desde 143 a 213 m² de construcción en parcelas de 479 a 700 m². Las villas están equipadas con suelos radiantes, carpintería de PVC, y un sistema completo de aerotermia, asegurando la máxima eficiencia energética con calificación A+. Además, cuentan con piscina y jardín privados, siendo una verdadera invitación a disfrutar del aire libre. Situada a una distancia cómoda de la ciudad y de la Costa Cálida, esta propiedad redefine la experiencia del buen vivir en un entorno mediterráneo privilegiado.

Estas opciones inmobiliarias en Murcia no sólo representan una inversión, sino un cambio significativo hacia un estilo de vida enriquecedor, con cada propiedad destacando sus características únicas en un entorno tan diverso como hermoso.

