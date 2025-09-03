Oportunidad única en Murcia: exclusivo piso con terraza y garaje en una ubicación privilegiada

La región de Murcia ofrece un abanico de oportunidades en el ámbito inmobiliario que conjugan lujo, confort y localizaciones privilegiadas. A continuación, presentamos una descripción exhaustiva de dos propiedades destacadas, cada una ubicada en zonas estratégicas de Murcia capital, que representan no solo una inversión financiera, sino también una inversión en calidad de vida.

Fantástico piso en Vista Alegre, Murcia

Cocina de piso con terraza en Vista Alegre, Murcia / Tucasa.com

Ubicado estratégicamente en la prestigiosa Avenida de Europa de la murciana ciudad de Murcia, se encuentra disponible para la venta un exclusivo piso que representa el epítome del buen vivir urbano. Este inmueble, catalogado entre los más codiciados del área, destaca por sus cualidades excepcionales y un inigualable sentido de refinamiento.

Con una superficie construida de 139 m², este piso exhibe una elegante distribución espacial que optimiza cada metro cuadrado. En su diseño interior resalta la calidez del suelo de madera jatoba, que se conjuga armoniosamente con la carpintería trabajada en haya vaporizada. Ambientes que armonizan estilo y funcionalidad.

Más allá de las lujosas terminaciones, cada aspecto de este apartamento está concebido para garantizar el confort del usuario. El sistema de aire acondicionado centralizado asegura una atmósfera cómoda durante todo el año. Además, ofrece calefacción individual para un control térmico personalizado, sinónimo de bienestar en cada estación.

El salón es amplio y se abre a una impresionante terraza, donde las terminaciones de cristal y acero inoxidable no solo brindan un diseño moderno, sino que también invitan al disfrute del sol de mediodía gracias a su orientación hacia el oeste. Un rincón ideal para quienes buscan un refugio de paz con vistas despejadas.

La cocina es otro de los espacios que sorprende por su amplitud y funcionalidad. Incluye un práctico lavadero y cada dormitorio está equipado con armarios empotrados meticulosamente diseñados, ofreciendo soluciones de almacenaje que combinan practicidad y estética.

Este inmueble cuenta con dos baños completos, destacando el baño principal, que al ser exterior, se convierte en un espacio privilegiado con abundante luz natural, proporcionando un entorno íntimo y relajante.

Entre los beneficios adicionales de esta residencia, se incluye una plaza de garaje y un trastero, cuya accesibilidad es sin esfuerzo, lo que agrega un plus de conveniencia a la vida urbana. El edificio "Parque Europa", promovido por PROFU S.A., es una construcción emblemática que no solo ofrece lujo, sino también un ambiente cordial entre vecinos excepcionales, así como inmejorables servicios, como la recogida diaria de basura, seguridad constante y un servicio técnico siempre a la disposición para cualquier eventualidad.

La ubicación es otro de los atractivos imperdibles, ya que se encuentra en una zona extraordinaria cerca del centro urbano de Murcia. A solo pasos se hallan la biblioteca pública, modernas líneas de tranvía que conectan toda la ciudad universitaria y acceso ágil a las principales autovías. Todo esto convierte a esta propiedad en una opción altamente codiciada por quienes buscan confort sin renunciar a la proximidad de la vida cultural y los servicios esenciales.

Precio: 475.000 euros

Descubra el estilo de vida que merece y convierta este piso en su hogar, más información en el enlace de venta de piso con terraza en Vista Alegre, Murcia o deje sus datos a través del siguiente formulario:

Casa con piscina y terraza en Santo Ángel, Murcia

Casa con piscina y terraza en Santo Ángel, Murcia / Tucasa.com

Luce elegancia y comodidad en un exclusivo chalet enclavado en la subida de la prestigiosa Calle de la Luz. Esta propiedad pareada es la representación del lujo arquitectónico moderno.

Con un total de 248 m2 construidos, de los cuales 207 m2 son útiles, esta vivienda se extiende por tres niveles diseñados para el máximo confort. El nivel inferior alberga un garaje espacioso y polivalente. La planta baja dispone de un moderno salón-cocina y dos encantadores porches, solucionando la transición entre interior y exterior y proporcionando un espacio ideal para el relax y la socialización.

La primera planta alberga un sofisticado dormitorio principal con baño en suite, acompañado de tres dormitorios adicionales. La vivienda goza de abundante luz natural en todas sus estancias, diseñada estratégicamente para maximizar la introspección de los días soleados murcianos.

Esta casa es un ejemplo perfecto de funcionalidad y diseño, reflejado en su cocina con encimera de Silestone o porcelánico y electrodomésticos de alta gama, además de los baños con duchas de poli resina extraplanas. Está equipada con tecnologías avanzadas como climatización por conductos de fibra de vidrio y sistemas de energía solar, asegurando un bajo impacto medioambiental y un ahorro energético significativo.

Las zonas comunes de esta urbanización incluyen una moderna piscina comunitaria donde es posible disfrutar del buen clima murciano todo el año. Esta propiedad se ofrece al competitivo precio de 344.900 euros, prometiendo ser una inversión que ofrece tanto confort personal como potencial financiero.

Más fotografías e información de venta de casa con piscina y terraza en Santa Ángel, Murcia o rellena el siguiente cuestionario:

Ambas propiedades representan lo mejor en términos de estilo de vida en la región de Murcia, combinando la excelencia arquitectónica con un entorno acogedor y ventajas comunitarias que enriquecen el día a día de sus residentes.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.