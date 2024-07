Visor Fest 2024: todos los artistas confirmados y lo que debes saber

¿Qué mejor broche para el verano que un festival? Los días 27 y 28 de septiembre La Fica (Murcia), acoge una nueva edición de Visor Fest, un festival de grandes conciertos, de las bandas que nos hicieron amar la música en directo. Son dos jornadas en las que vas a poder disfrutar de la verdadera música sin postureos, sin solapamientos entre los artistas y sin correr de un escenario a otro, en definitiva un festival para la gente que ama la buena música en directo.

Artistas y bandas internacionales y nacionales que nacieron en las décadas de los años 80, 90 y 2000, pero que siguen teniendo un discurso fresco y actual.

Una experiencia global que busca rememorar la época donde lo más importante era la música, pudiendo disfrutar además sin agobios de todo lo que rodea al festival: Espacio para todo, con comodidad, disfrutar de todos los conciertos sin solapamientos, sin grandes colas y con ambientazo.

Viernes día 27 de septiembre

El primer día de festival podrás disfrutar de: The Charlatans, The Mission, Camera Obscura, Sad Lovers and Giants y los DJ: DJ Amable, Pepe Lee DJ y Muñeca Rusa DJ.

Sábado día 28 de septiembre

El sábado los artistas son: dEUS, Kula Shaker, Gigolo Aunts, Immaculate Fools y con los DJ: We Lost Control,

Conoce a todos los artistas confirmados:

The Charlatans

The Charlatans / Visor Fest

Formados en Birmingham en 1989, The Charlatans es una de las bandas que definieron el sonido Madchester junto a The Stone Roses y The Happy Mondays. Con trece álbumes de estudio y singles tan celebrados como “Indian Rope”, “The Only One I Know” y “North Country Boy” —por nombrar solo algunos de sus incontables éxitos— han disfrutado de una larga y aclamada carrera, logrando superar reveses como la pérdida de los miembros fundadores Rob Collins y Jon Brookes.Su carismático cantante Tim Burgess y el bajista Martin Blunt siguen al frente de la banda hoy en día, acompañados por el guitarrista Mark Collins, quien se unió en 1991, y el teclista Tony Rogers, que se incorporó en 1997.

Kula Shaker

Kula Shaker / Visor Fest

Kula Shaker, en excelente estado de forma desde que en los tiempos de la eclosión del britpop llevaran a lo más alto temas tan radiados como “Tattva” o “Hush”, himnos preñados de esa psicodelia y ese aroma retro que tan buen resultado les diera.El recientísimo álbum “Natural Magick”, publicado este pasado febrero, supone el oportuno reinicio de una banda que recupera a uno de sus miembros más recordados, el mago del Hammond Jay Darlington, tras una década con Oasis, y vuelve a unirlo al resto de la formación clásica: Crispian Mills (guitarra), Alonza Bevan (bajo) y Paul Winter Hart (batería), que se reúnen por primera vez desde que en 1999 alumbraran el LP “Peasants, Pigs & Astronauts”.

Camera Obscura

Camera Obscura / Visor Fest

Los escoceses, adalides de la escena twee pop desde que el mismísimo Stuart Murdoch de los afamados Belle & Sebastian produjera su no menos aplaudido álbum de debut “Biggest Bluest Hi-Fi” allá por 2001. Desde que en 2015 falleciera la teclista Carey Lander, la banda decidió dar un paso atrás hasta este 2024, año en el que verá la luz el LP “Look To The East, Look To The West” grabado, atención, en la mismo habitación donde Queen compuso “Bohemian Rhapsody” y que supondrá este mayo uno de los retornos más esperados con un nuevo trabajo Look to the east, look to the east.

dEUS

dEUS / Visor Fest

En activo desde 1991, los belgas dEUS atesoran a sus espaldas una trayectoria tan dilatada como exitosa, coronada por trabajos tan aplaudidos como “In A Bar, Under The Sea” o ese “The Ideal Crash” que recientemente paseaban de nuevo por los escenarios con motivo de su 20º aniversario.En la actualidad mantienen a dos de sus pilares originales, Tom Barman y Klaas Janzoons, pero también la esencia de una banda que ha hecho del art rock su santo y seña, incluyendo en su brillante discurso musical influencias de lo más dispares, del folk al punk pasando por el jazz.En 2023 lanzaron un álbum a la altura de esta gran banda ‘How To Replace It’.

GIGOLO AUNTS

Gigolo Aunts / Visor Fest

Gigolo Aunts tomaron en 1986 el nombre por el que hoy día siguen siendo mundialmente conocidos, en homenaje a Syd Barrett.No tardaron en convertirse en toda una sensación, sobre todo por sus potentes actuaciones en vivo, y en apenas dos años eran fichados por Coyote Records, sello de Hoboken, el hogar de The Feelies y Yo La Tengo. Su primer álbum, titulado “Everybody Happy”, producido por Rob Norris, miembro de The Bongos, Squeeze y The Velvet Underground, es hoy todo un clásico, al que siguieron otros discos tan celebrados como “Flippin’ Out” o “Minor Chords and Major Themes”.En España, su paso por el FIB en 1999 y su versión de “Chica de Ayer” de Nacha Pop, les hizo tremendamente populares entre el fandom indie. Su concierto en Visor Fest, incluido en un tour de despedida donde podrá adquirirse una edición especial del mencionado “Minor Chords and Major Themes” en formato deluxe y con temas inéditos, solo disponible en la gira, supondrá su adiós de los escenarios.

SAD LOVERS

Sad Lovers and Giants / Visor Fest

Formada en Watford, Inglaterra, en 1980, la banda publicó dos sencillos, “Imagination” y la doble cara A “Colourless Dream/Things We Never Did” en su propio sello Last Movement antes de fichar por el sello independiente Midnight Music Records en 1982. Publicaron cinco álbumes de estudio con Midnight antes de que Cherry Red Records retomara la lista de Midnight a principios de los 90. Los puntos álgidos de su larga e inconexa carrera fueron la grabación de una sesión para el programa de máxima audiencia de John Peel de BBC Radio One, una gira por la costa oeste de Estados Unidos y su presentación en el festival SXSW de 2016 en Austin, Texas. Han tocado en todas las ciudades importantes de Europa, se separaron dos veces, se reformaron y lanzaron un sexto álbum de estudio, ‘Melting in the Fullness of Time’ y luego se separaron de nuevo antes de su vuelta en 2010 con la formación actual que grabó su álbum de 2018 ‘Mission Creep’. Más viejos, más sabios y con una visión del mundo aún más obstinada, actualmente están dando los toques finales a una colección de nuevas canciones que formarán su décimo álbum de estudio que se publicará este verano, muchas de estas canciones se tocarán en el Visor Festival.

IMMACULATE FOOLS

Immaculate fools / Visor Fest

Immaculate Fools La gran banda británica de pop-rock con tintes folk, formada en 1984 pero que saltaría a la fama en 1985 con el sencillo homónimo “Immaculate Fools”. Desde entonces, se mantuvieron en activo hasta 1997, publicando hasta seis álbumes de estudio.En 2016, el líder de la banda, Kevin Weatherill, refundó el grupo con reconocidos músicos españoles como el contrabajista Paco Charlín, la joven baterista Naíma Acuña o el pianista y organista Alex Salgueiro.

THE MISSION

The Mission / Visor Fest

A finales de 1985, Wayne Hussey y Craig Adams abandonaron The Sisters Of Mercy y, tras contar con el talento de Simon Hinkler y Mick Brown, formaron The Mission y a principios de 1986, se embarcaron en su primera gira europea como teloneros de The Cult. Lanzaron dos singles de forma independiente, ambos alcanzando el número 1 en las listas alternativas del Reino Unido, antes de firmar un contrato discográfico mundial con Phonogram (ahora Universal).

Alcanzaron una gran fama en Norteamérica y Europa, pero especialmente en el Reino Unido gracias a los álbumes God’s Own Medicine (1986), Children (1988) y Carved in Sand (1990), por mencionar algunos de sus trece trabajos de estudio de una banda de culto inmensa.

DJS confirmados

AMABLE

Dj Amable / Visor Fest

Comienza su carrera como dj profesional en Depósito Legal (L’Hospitalet del Ll.), en 1985 y después de pinchar en salas y discotecas de Barcelona, como Compliche, Bikini, Final, After Hours…, decide fundar la Sala A Saco en L’Hospitalet de Llobregat, en 1991. Allí, se consagra como dj de música alternativa y en Noviembre de 1994 traslada su club a la macrosala Zeleste de Barcelona, hasta su cierre en el año 2000.

En su inminente y posterior apertura, como Razzmatazz, deja a un lado la dirección y se centra exclusivamente en su labor a los platos y como dj residente, hasta la actualidad, de Razz Club, la sala principal, combinando su residencia con sesiones en multitud de salas y clubs, así como su presencia en los grandes festivales. Todo un referente para muchas generaciones.

JAVI GOLO

Javi Golo / Visor Fest

Javi Golo es un dj y productor de Alicante afincado en Murcia. Comenzó su carrera como DJ en 1984 y como productor desde 1992 en Murcia.Apasionado de la música desde que en los años 80 comenzó a escuchar a grupos como Kraftwerk , Aviador Dro, Mission, Sister of mercy, Front 242, The Clash, B-52´s y un sin fin de grupos. Reconocido internacionalmente por su faceta de productor en muchos estilos y actualmente llevando faceta más EBM en vivo por los escenarios.

WE LOST CONTROL

We Lost Control / Visor Fest

El sábado habrá una batalla entre los 80 y los 90 pero en Visor la única arma que permitimos es la de temazo tras temazo con dos Djs de una trayectoria incuestionable y que forman parte de la familia Visor. Pero no os vamos a desvelar mucho más por ahora, eso sí, va a ser un cierre épico, como épico es el tema de Joy Division en el que está inspirado esta particular batalla.

MUÑECA RUSA

Muñeca Rusa DJ / Visor Fest

Ainhoa Tendero, más conocida como “Muñeca Rusa Dj”, autóctona de Murcia, como el buen vino y los paparajotes...

Comienza en el año 2022 a formarse y pinchar en el Bar Ocio, máximo local de referencia de la escena electrónica en la ciudad.

nacida entre el indie rock y el post punk más desconocidos y con referentes de bandas como The Cure, New Order, The National, DepecheMode, Placebo.

En apenas dos años ha establecido residencia en distintos locales, Bar Ocio, La Selva (Confetti Alicante) o el Bosque Animado, ha participado en la segunda edición de Los jardines de Alhambra, visitado en Madrid salas como Muller bar y la emblemática Sala Siroco.

Apoyada, tutelada y guiada por los mejores dj’s del panorama murciano, verla pinchar es una experiencia para los sentidos mezclando siempre tanto temas clásicos como la vanguardia del momento.

PEPE LEE DJ

Pepe Lee DJ / Visor Fest

Más de tres décadas han transcurrido desde que tocó por primera vez unos platos en La Curva allá por el año 89, un local emblemático y referente en la zona de marcha del Mar Menor. Con un pie siempre entre Alicante y Murcia, ha desarrollado su faceta de DJ en varios locales destacados de la región, culminando su ciclo en el mítico Varadero. Esta es su segunda vez en el Visorfest. Amante y coleccionista de vinilos, su amplio bagaje musical le permite sentirse cómodo en un variado espectro musical. Es capaz de desplegar todo el arsenal “remember” de sus inicios, desde el “guitarreo”, newbeat, EBM, new wave, pop, dance o eurohouse de los años 70, 80 y 90, hasta cualquier estilo actual de indie, rock, house y electrónica en sus diferentes vertientes

MEdj

MEdj / Visor Fest

Iniciada en la electrónica pos los sonidos de grupos como Pink Floyd, Alan Parsons Project o Mike Olfield, comenzó pronto a introducirse en el mundo de los festivales.

Su incesante búsqueda de nuevos sonidos y la voracidad por descubrir nuevas bandas son su seña de identidad.

Tiene una extensa gama de repertorios y una amplia cultura musical, pero sin lugar a dudas el Indie Dance, Electro Indie, Pop electrónico son sus estilos por excelencia.

Actualmente compagina sus sets individuales con el proyecto de vanguardia “Me & The Reptiles”, con el que ha participado en festivales como Low Festival, Sonorama Ribera, Warm up, Lemon pop… y en numerosas salas por todo el territorio nacional.

Dónde

En La Fica (Murcia), con un maravilloso clima, con amplia zona de restauración y todas las posibilidades que ofrece una fantástica y gran ciudad como es Murcia.