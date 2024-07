¡Que no pare la música!

Ni en nuestros mejores sueños habríamos pensado en un cartel así. Vale que con sus tres ediciones hasta el momento, Visor Fest nos había conquistado con sus múltiples virtudes. A saber: un festival como los de antes, sin solapamientos, donde poder disfrutar de cada concierto sin prisas y sin agobios. Pero sumemos además una programación siempre fantástica, una mirada más que necesaria a nuestro pasado más glorioso sin desmerecer, ni un ápice, el presente que vivimos. Además, Cervezas Alhambra se suma por tercer año consecutivo a la celebración con el objetivo de ofrecer momentos singulares e irrepetibles, pensados para detenerse, observar y disfrutar con calma de cada acorde y así ser capaces de sentir lo imperceptible y saborear la originalidad del instante.

Recordemos que, hasta el momento, la cuarta edición de Visor Fest daba por cerrado su cartel de conciertos con —redoble de tambores, por favor— nada más y nada menos que The Charlatans, dEUS, Kula Shaker, The Mission, Camera Obscura, Gigolo Aunts, Immaculate Fools y Sad Lovers And Giants. Un auténtico quién es quién de la escena internacional más prestigiosa de las últimas décadas.

Como colofón a un cartel tan fantástico, este próximo Visor Fest presenta hoy su no menos fabulosa programación de djs: Amable, Alesa, Kutxu, MEdj, Javi Golo, Muñeca Rusa Dj y PEPE LEE Dj. Para no romper la tónica: un elenco de primera que nos promete unas sesiones de ensueño.

Amable, todo un clásico en las cabinas que no se perderá este Visor Fest / Visorfest

En activo desde 1985, cuando comenzó su andadura profesional en la legendaria sala Depósito Legal, Amable continúa alegrándonos la vida noctámbula en la actualidad desde la cabina de Razz Club. Una labor que alterna con más sesiones por salas y festivales de toda nuestra geografía.

Alesa y Kutxu, dos djs de una trayectoria incuestionable y parte de la familia Visor, se batirán en la jornada del sábado en una batalla musical entre los 80 y los 90. Una contienda melómana y bailonga que toma su nombre, cómo no, del épico tema de Joy Division, aunque con una ligera variante: We Lost Control!

Alesa y Kutxu nos regalarán una particular batalla de pinchadiscos. / Visorfest

Otra reina de la cabina, MEdj, también nos propinará una sesión tan vibrante como ecléctica. Presencia habitual en otras citas como Sonorama, Low Festival o Warm Up con su proyecto paralelo Me & The Reptiles, lo suyo es pura elegancia a los platos.

Alicantino pero afincado en Murcia, el productor Javi Golo es conocido por pasear su faceta más EBM por escenarios en vivo, después de cuarenta años, ahí es nada, en cabinas de dentro y fuera de nuestras fronteras.

MEdj, elegancia a los platos y garantía de baile. / Visorfest

Javi Golo, otro veterano que no faltará a nuestra cita en Murcia. / Visorfest

En cambio, Ainhoa Tendero, más conocida como Muñeca Rusa DJ, comenzó a pinchar hace tan solo dos años, en ese Bar Ocio que es el local de referencia de la escena electrónica de Murcia. Claro que desde ahí ya ha desfilado por cabinas tan diferentes como las de la emblemática Sala Siroco de Madrid o los Jardines Alhambra.

¿Preparad@s para una sesión de Muñeca Rusa Dj? / Visorfest

And last but not least, que dicen los anglófilos, PEPE LEE Dj cierra nuestro dream team de pinchadiscos. Otro veterano que ha desarrollado su dilatada carrera desde que allá por 1989 probara el veneno de los platos en La Curva, el mítico local del Mar Menor.

PEPE LEE Dj, concentración máxima y diversión no menos enorme. / Visorfest

Siete djs y siete razones más para no perderse el próximo Visor Fest y no solo sumergirse en la grata experiencia de un festival único en su especie, sino también disfrutar —y cómo— de los variados encantos de Murcia ¡con la mejor banda sonora posible!

Las abonos, por cierto, siguen volando desde este enlace. ¿A qué esperas para hacerte con el tuyo?