Lucía Feijoo Viera

Roberto Leal rompe su silencio sobre la polémica de ‘El Rosco’ de 'Pasapalabra'

En el 'thriller' psicológico 'El sótano', Roberto Leal escribe sobre obsesiones, secretos y sobre cómo algo aparentemente sólido puede venirse abajo de repente, y cuando se le pregunta por esa misma fragilidad en televisión, tras la sentencia sobre 'El Rosco', el presentador lo tiene claro: "'Pasapalabra' es mucho más que 'El Rosco'". La frase llega en plena incertidumbre sobre el futuro de la prueba final del programa, después de que el Tribunal Supremo haya ordenado a Atresmedia dejar de emitir 'El Rosco' en 'Pasapalabra' al considerar que los derechos del mismo pertenecen a la productora MC&F y no a ITV Studios, titular del formato del concurso. Leal evita entrar en el terreno jurídico. "Esta es una pregunta que yo sé que va a llegar y que, como no está en mi mano, no te puedo responder”, asegura, porque, como dice, es la cadena ahora la que tiene "este balón sobre su tejado y serán los que tengan que ver". "Hay una sentencia, eso no se puede obviar. ¿En qué va a acabar? Es lo que no te puedo responder porque ahí están los abogados, están los expertos y está la propia cadena", añade el presentador, que explica que, por ahora, el concurso sigue su curso: "Nosotros hemos grabado esta semana tranquilamente".