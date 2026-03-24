¿Un robot bailando ballet? Así avanza China en inteligencia artificial
La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, publicó este martes un curioso vídeo bajo el título: "Cuando el metal se encuentra con la gracia, y el robot con el romance", en el que se ve a un robot humanoide bailando ballet al ritmo de una canción china. Las autoridades chinas han identificado la robótica y la inteligencia artificial (IA) como ámbitos de interés estratégico para los próximos años.
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