Lucía Feijoo Viera

¿Un robot bailando ballet? Así avanza China en inteligencia artificial

La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, publicó este martes un curioso vídeo bajo el título: "Cuando el metal se encuentra con la gracia, y el robot con el romance", en el que se ve a un robot humanoide bailando ballet al ritmo de una canción china. Las autoridades chinas han identificado la robótica y la inteligencia artificial (IA) como ámbitos de interés estratégico para los próximos años.