Lucía Feijoo Viera

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Una leopardo de las nieves sorprende junto a sus tres cachorros en China

En el noroeste de China se ha visto a una leopardo de las nieves con sus tres cachorros. Es una imagen excepcional que ha sorprendido a una patrulla que ha podido grabar el tierno momento. Es una especie catalogada como amenazada, con menos de 8.000 mil ejemplares en libertad. China es el país con mayor número de leopardos de las nieves del mundo. Conserva el 60% de la especie.