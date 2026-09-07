Lucía Feijoo Viera

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Susan Sarandon asegura que sus opiniones políticas y sobre el genocidio en Gaza afectan a su carrera

La actriz estadounidense Susan Sarandon ha asegurado este domingo que sus posiciones públicas en favor de los palestinos continúan teniendo consecuencias profesionales y que todavía pierde oportunidades de trabajo en la industria cinematográfica por ese motivo. Durante su participación en el Festival de Cine de Venecia, donde presenta su nueva película, The Echo Chamber, la ganadora del Oscar afirmó que algunas agencias y estudios siguen mostrándose reticentes a contratarla debido a su activismo. “Me han quitado películas recientemente porque hay agencias que siguen diciendo a la gente que no me contrate”, declaró la intérprete en rueda de prensa y preguntada por una periodista. Sarandon sostuvo que la percepción pública sobre el conflicto ha cambiado en los últimos años, aunque considera que las consecuencias para quienes expresan determinadas opiniones siguen presentes en algunos sectores de la industria. La actriz, de 79 años, fue apartada de su agencia de representación en 2023 tras participar en actos de apoyo a la causa palestina después del inicio de la guerra en Gaza. Conocida por películas como Thelma & Louise, Bull Durham y Dead Man Walking, Sarandon afirmó sentirse respaldada por parte del público internacional y agradeció al director Andrea Pallaoro haber contado con ella para su último proyecto. The Echo Chamber, basada en el último guion del cineasta italiano Bernardo Bertolucci, compite este año por el León de Oro de Venecia.