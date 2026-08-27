Secciones

Es noticia
Crisis migratoria MurciaJavier IniestaApoyo a CeutaMuertes en carreteraCarlos Ares
instagramlinkedin
El Oceanográfic de Valencia rescata a dos belugas y cuatro delfines que iban a ser sacrificados en Canadá

El Oceanográfic de Valencia rescata a dos belugas y cuatro delfines que iban a ser sacrificados en Canadá

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Oceanográfic de Valencia rescata a dos belugas y cuatro delfines que iban a ser sacrificados en Canadá

Sara Fernández

PI STUDIO

MADRID
RRSS WhatsAppCopiar URL

Dos belugas y cuatro delfines rescatados del parque Marineland de Canadá, cerrado hace más de un año, han llegado esta madrugada al Oceanogràfic de València tras un complejo traslado internacional para garantizar su cuidado y evitar su eutanasia

TEMAS

Tracking Pixel Contents