Lucía Feijoo Viera

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Así se vio el eclipse total de Sol desde un avión

Lucía Feijoo Viera PI STUDIO

El IB1473 ha despegado de Madrid a las 18:45 a bordo de un Airbus A321XLR y ha seguido una ruta especialmente diseñada para ofrecer las mejores condiciones de observación sobre Palencia. Un fenómeno astronómico sin precedentes en más de cien años cruza la península ibérica de oeste a este, dejando imágenes para la posteridad y colapsando los puntos de observación terrestres. La franja de totalidad, con una anchura de unos 300 kilómetros, ha atravesado el norte y centro del de la península Ibérica. Cuando la Luna se ha situado por completo frente al Sol, el país entero se ha oscurecido durante un intervalo de tiempo que ha oscilado entre uno y dos minutos.