Lucía Feijoo Viera

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El eclipse se asoma tras las Cuatro Torres de Madrid

El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 dejó este miércoles hasta 1 minuto y 29 segundos de oscuridad total en algunos puntos de la Comunidad de Madrid, mientras que en la capital la Luna llegó a ocultar prácticamente por completo el disco solar. El fenómeno ha sido el primer eclipse total de Sol visible desde la Península Ibérica en más de un siglo. La expectación se había ido construyendo durante toda la tarde. Miles de personas se desplazaron hacia los 66 puntos oficiales de observación habilitados en 63 municipios, 39 de ellos situados dentro de la franja de totalidad. Las salidas hacia la Sierra comenzaron horas antes y, entre carreras desesperadas por conseguir las cotizadas gafas de protección especial, parques, plazas y miradores fueron llenándose también en Madrid capital.