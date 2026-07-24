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Declarada la emergencia nacional por los incendios descontrolados de Madrid, Burgohondo y El Tiemblo en Ávila
PI STUDIO
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El Gobierno ha respondido a la solicitud de la Comunidad de Madrid y ha declarado la emergencia nacional por la gravedad y simultaneidad de incendios forestales en varias comunidades autónomas. Por tanto, asume el control de la situación y a partir de ahora coordinará la lucha contra el fuego tanto en Madrid como en Ávila.