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El Gobierno plantea que los empleados de baja por cáncer, infarto o ictus puedan volver progresivamente al trabajo

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EFE

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El Gobierno plantea que los empleados de baja por cáncer, infarto o ictus puedan volver progresivamente al trabajo

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La Seguridad Social plantea que aquellos trabajadores que salgan de una baja larga por cáncer, ictus, infarto o fractura ósea grave puedan reincorporarse progresivamente a su puesto una vez ya tengan el alta Más información

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