J.A. / Foto: Miki López

Reglas de juego justas, marco normativo ágil y mejores infraestructuras, las demandas del sector de la alimentación del Noroeste

Reglas de juego justas para competir, seguridad jurídica, un marco normativo ágil y buenas infraestructuras. Son, en líneas generales, las demandas del sector de la alimentación expresadas por los representantes de tres de sus referentes empresariales en el Noroeste en el II Foro del Noroeste, organizado por Prensa Ibérica: José Armando Tellado, CEO del Grupo Central Lechera Asturiana; Carlos Villar, director general de Bodegas Protos (Valladolid); y Francisco Duarte, director de Personas de Vegalsa-Eroski (La Coruña).