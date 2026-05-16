Gus de la Paz

La mayor parte del pasaje del 'Ambition' desembarca en A Coruña tras autorizar Sanidad que pueden visitar la ciudad

Según explica la Delegación del Gobierno en un comunicado difundido a los medios, tras aproximadamente una hora de inspección enel puerto de A Coruña, y después de analizar la situación del pasaje y de la tripulación del 'Ambition', Sanidad Exterior ha autorizado el desembarque al confirmar que se cumplen las condiciones de seguridad y salud pública correspondientes. Sin embargo, 21 personas con gastroenteritis común permanecen aisladas a bordo siguiendo los protocolos sanitarios establecidos. Tras la autorización, cientos de personas bajaban del barco con dirección al centro de A Coruña o también a las decenas de autobuses que les esperaban en el propio muelle para iniciar alguna de las excursiones contratadas.