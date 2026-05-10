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Así ha sido el desembarco de los pasajeros españoles del crucero MV Hondius

Así ha sido el desembarco de los pasajeros españoles del crucero MV Hondius

Javier Vendrell Camacho

Así ha sido el desembarco de los pasajeros españoles del crucero MV Hondius

Javier Vendrell Camacho

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El desembarco de del pasaje del crucero Hondius, afectado por un brote de hantavirus, ha comenzado, y los primeros en abandonar el barco han sido los 14 españoles y un epidemiólogo de la OMS en África, repartidos en dos lanchas, con siete pasajeros cada una, ha informado el Ministerio de Sanidad.

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