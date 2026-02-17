Víctor Castro

Llegan a Córdoba los primeros trenes de alta velocidad con origen Madrid

Circulan los primeros servicios de Renfe e Iryo en la estación Córdoba-Julio Anguita, casi un mes después del trágico accidente ferroviario de Adamuz. La empresa de infraestructuras Adif se ha encargado de los trabajos de reparación y rehabilitación de la vía para habilitar el paso de los primeros servicios, que se han reanudado este martes, 17 de febrero, con trenes Alvia y Ave de Renfe, así como Iryo. Hay que recordar que el siniestro mortal se produjo el 18 de enero, cuando un tren Alvia y otro Iryo chocaron y el percance, el primero de gravedad de la historia de la alta velocidad española, tuvo como trágica consecuencia el fallecimiento de 46 personas. Más información