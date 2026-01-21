Sara Fernández

Colas de más de 50 minutos para salir en bus de Barcelona y sortear la suspensión de toda Rodalies tras el accidente en Gelida

La suspensión de toda la red de Rodalies para revisar su seguridad tras el accidente de Gelida anoche ha dejado un gran desconcierto en los grandes nodos del transporte público de Barcelona. El trasvase de viajeros a otros modos de transporte, en especial el bus interurbano, ha sido inmediato. Un punto dónde se ha visto con gran claridad es la avenida Meridiana de Barcelona, donde la estación de tren Sant Andreu Arenal y la terminal de buses Fabra i Puig estan puerta con puerta. Larguísimas colas frente a los andenes testimoniaban la búsqueda de alternativas improvisadas, como ha podido constatar a EL PERIÓDICO a primera hora.