El rey cede espacio a la princesa de Asturias "con emoción de padre y de rey"

Felipe VI dedica a su hija mayor, sus primeras palabras del discurso en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias, celebrada este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo: "Me corresponde ir cediéndole este espacio como Heredera de la Corona y como presidenta de honor de la Fundación", ha asegurado el rey.