Lucía Feijoo Viera

Karol G debuta en el desfile de Victoria's Secret

Uno de los momentos más comentados de la noche y que no ha tardado en viralizarse en las redes sociales ha sido el de Karol G desfilando como un auténtico ángel de Victoria's Secret. Sabíamos que la colombiana era una de las artistas invitadas para poner música al 'show', pero lo que no esperábamos es que fuese a enfundarse en uno de los icónicos conjuntos de lencería de la firma y dejar a todo el mundo (literalmente) sin palabras.