La dana ‘Alice’ causa riadas e inundaciones en toda Ibiza

Se hizo esperar, pero la dana ‘Alice’ finalmente descargó este sábado con violencia en Ibiza. Si la tormenta ‘Ex Gabrielle’, registrada el pasado 30 de septiembre, se cebó con Vila y provocó daños menos graves en Sant Josep y Santa Eulària; este nuevo fenómeno meteorológico alcanzó a toda la isla, anegando territorios a largo y ancho de su territorio. Lo más importante es que, igual que la anterior, no se cobró daños personales graves, al menos de acuerdo a la información oficial.