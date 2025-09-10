En la guardería de pandas gigantes Star unos bebés que pronto crecerán han recibido visita. Hay uno que llama más la atención. Es Cheng Shi, un panda bebé que en vez de ser blanco y negro es blanco y gris, una característica notable que le hace muy especial.

Los investigadores del Centro de Investigación del Panda Gigante de Chengdu cuentan que esto se debe a que esos pelos negros los tiene más esparcidos que el resto de pandas.

Esto no se quedará así para siempre ya que cuando cumpla un año ya tendrá el clásico color de sus compañeros.