Calorina Perles, la ex mujer del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, será la protagonista del nuevo programa de investigación y entrevistas que se emitirá en Mediaset a partir del próximo lunes 8 de septiembre, El precio de la corrupción.

“Yo un día les dije a mis hijos: perdonadme por haber elegido a este señor de papá”, ha relatado en referencia a Ábalos

"Probablemente el testimonio que más tema José Luis Ábalos es el mío", afirma la ex pareja del ministro durante la entrevista.

Perles ha relatado que "Koldo se encarga de pagar siempre todo, siempre en efectivo, con sobres", y que Ábalos "tenía en su ordenador con las chicas clasificadas por carpetas, y sobre todo me llama la atención que me encuentro unas pastillas azules".