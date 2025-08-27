Los reyes Felipe VI y Letizia se han desplazado este miércoles a las zonas más afectadas por los incendios forestales en la provincia de Zamora. Es la primera etapa de una ruta de tres días por las tierras afectadas por el fuego en Castilla y León, Galicia y Extremadura.

Los monarcas han aterrizado en la Casa del Parque Natural del Lago de Sanabria, en el municipio zamorano de Galende. Allí, han sido recibidos por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández-Mañueco; la ministra de Igualdad, Ana Redondo; y el alcalde de la localidad, Miguel Ángel Martos.

Además han podido saludar cariñosamente a los ciudadanos que se han acercado a verles.