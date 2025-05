Frank Cuesta ha sacudido este viernes las redes sociales al publicar un extenso y demoledor comunicado en el que reconoce haber engañado durante años a sus seguidores y al público en general. En sus propias palabras, el activista ha confesado: "He sido un personaje y poco a poco se me ha ido yendo de las manos por un grave problema que tengo de mitomanía y ego".

El comunicador admite ahora que "ni soy veterinario ni soy herpetólogo", y que aunque posee ciertos conocimientos sobre animales, "no son conocimientos profesionales". También desmiente algo que había repetido públicamente durante años: "No tengo cáncer. Llevo años tratándome de una mielodisplasia, pero no tengo cáncer".

En cuanto al conocido Santuario donde reside en Tailandia, Cuesta reconoce que todos los animales "han sido comprados" y no rescatados, como él afirmaba: "Podríamos definir que es más una granja de animales que un santuario". Y añade: "Nunca he rescatado animales, ha sido todo parte de un show que, poco a poco, se me ha ido de las manos".

El comunicado termina con un mensaje directo a sus seguidores: "Asumo mi responsabilidad de haber engañado a todos y pido disculpas públicas de haber engañado a tanta gente". Una confesión que marca un antes y un después en la imagen pública de Frank Cuesta y que ha generado un aluvión de reacciones en redes.