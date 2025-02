Antón Álvarez Alfaro, el cantante y compositor conocido como C. Tangana, ahora cada vez más ligado al mundo del cine por su gran papel como director, se ha hecho con dos estatuillas en los Premios Goya gracias a 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés'.

El joven madrileño ha ganado el Goya a Mejor Canción Original por 'Los Almendros' y a Mejor Película Documental. Al recoger el segundo premio, C. Tangana ha dado un discurso que comenzaba con un bonito agradecimiento que ha acabado en risas y aplausos del público.

"Muchas gracias a toda la gente del cine, a los compañeros que me han tratado tan bien. Sé que soy un poco intruso aquí. Prometo a cualquier actor que se meta a la música, le vamos a acoger como me habéis acogido vosotros. No os voy a criticar más, os lo prometo".