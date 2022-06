La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que no ve "ningún riesgo" de que Argelia incumpla sus contratos de suministro, aunque ha desvelado que se han activado "todas las alertas" para intentar restablecer la relación con el país. En una entrevista en Mediaset, Montero ha afirmado que "el suministro de bienes que vengan de este país está sujeto a contratos de medio plazo", que hasta ahora siempre se han cumplido y de momento no hay ningún dato que apunte a que no va a seguir siendo así.