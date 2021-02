Ya hay manifestaciones convocadas en Madrid. Cuentan con la luz verde de la delegación del gobierno pero con condiciones. No más de 500 personas y con distancia de seguridad. Pero el gobierno no está de acuerdo. La ministra de Sanidad pide que no se celebre ninguna marcha. Lo dice Carolina Darias quien el año pasado acudía a la marcha en la capital y después daba positivo por coronavirus. Una reflexión, el NO a las movilizaciones que comparte el alcalde de Madrid. Es precisamente el miedo al covid el que echa para atrás a algunos ciudadanos. Aunque hay quien considera que no hay motivos para quedarse en casa. De momento la intención es de nuevo tomar las calles en grupos reducidos.